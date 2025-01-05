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Появятся новые правила для беспилотных автомобилей

Новости и статьи
18 января 2025
18:00
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Палата представителей может включить правила эксплуатации автономных транспортных средств, то есть автомобилей, которые ездят без участия водителя, в поправку к Закону о дорожном транспорте. При этом человек, сидящий на водительском месте, должен будет управлять автомобилем по сигналам устройства. Кроме того, он должен будет предоставлять необходимую информацию сотрудникам полиции. Ему будет запрещено употреблять алкоголь. Поправка, предусматривающая это, была поддержана Комитетом по экономическим вопросам Палаты представителей. Однако, по мнению заместителя председателя комитета Мартина Коловратника из оппозиционного движения ANO и его коллеги по партии Зузаны Ожановой, это предложение должно было поступить в палату в виде отдельной поправки. Комитет отказался включить в поправку более строгий закон против иностранных таксистов, предоставляющих свои услуги в Чехии.
Предложение предусматривает, что во время управления автоматизированным автомобилем на водителя не распространяются правила дорожного движения или другие обязанности водителя, связанные с управлением транспортным средством, соблюдение которых обеспечивает автоматизированный автомобиль.

Якуб Копржива, директор по законодательству Министерства транспорта, сообщил, что предложение обсуждается со страховыми компаниями. На них по-прежнему будет распространяться обязательное страхование транспортных средств, поскольку любой ущерб будет вызван эксплуатацией транспортного средства, независимо от того, управляет им автоматизированный водитель или человек. Однако Ожанова спросила, кто будет нести ответственность в случае аварии со смертельным исходом. Копржива заявил, что водитель, который не управляет автомобилем, не может нести ответственность за аварию. По его словам, если автомобиль был выпущен на рынок в соответствии с правилами, то вина будет лежать на нормативных документах.

С другой стороны, комитет не пропустил поправку четырех пражских депутатов, Ренаты Зайичковой (ODS), Патрика Нахера (ANO), Якуба Михалека (Пираты) и Михала Зуны (TOP 09), которая касается таксистов. Согласно поправке, таксистом мог стать только обладатель водительских прав, полученных в Чехии или другой стране ЕС. Однако только Коловратник проголосовал за.

«Я не поддержал предложение, потому что считаю, что если человек способен водить автомобиль в Чехии, то он может водить и такси», — сказал ČTK Станислав Блаха (ODS), докладчик. Некоторые депутаты также выразили мнение, что это является проблемой для Праги.

Коловратник сообщил ČTK, что поддерживает предложение исходя из личного опыта, так как часто встречал водителей, которые не говорили по-чешски. Некоторые из них даже признавались, что останавливались в Чехии по туристическим визам, а потом снова уезжали. «Для меня это мошенничество», — упомянул он. «При этом я не считаю минимальное требование о наличии чешских водительских прав или прав ЕС большим осложнением для ведения бизнеса», — добавил он. Тем не менее комитет поддержал предложение о выдаче иностранцам лицензий таксиста не более чем на срок действия их разрешений на проживание и работу, но не дольше чем на пять лет.

Поправка должна позволить создать Инспекцию автомобильного транспорта, которая будет обладать более широкими полномочиями по проверке движения на дорогах или инспектированию станций технического осмотра. Она также займется контролем за перегруженными грузовиками.

Комитет рекомендовал уточнить положения, касающиеся станций технического осмотра. Согласно новому правилу, если чиновники приходят на станцию техосмотра, чтобы проверить, правильно ли работают техники, но не находят никаких нарушений, то они даже не сообщают персоналу о проведенной проверке. Записи, полученные в ходе такой проверки, уничтожаются. Копржива рассказал членам парламента, что при нынешней практике, когда инспекторы должны представляться и информировать персонал, они не могут повторно использовать автомобиль для проверки.
Автомобили законы
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