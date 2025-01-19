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Так выглядит новый трамвай 52T для Праги. Пльзеньская Škoda показала первый прототип
28 января 2025
21:00
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Пльзеньская Škoda Group представила прототип первого пражского трамвая Škoda ForCity Plus Praha 52T, производство которого началось восемь месяцев назад. Контракт на изготовление до 200 таких машин был заключен год назад со столицей Праги, которая рассчитывает с их помощью значительно модернизировать свой трамвайный парк.
Прага должна получить первые готовые трамваи в апреле, после чего начнутся испытания и проверка без пассажиров. Прокатиться на новых транспортных средствах они смогут в конце года.
Трамваи вмещают на 20% больше пассажиров, чем нынешние модели 15T. Они также полностью низкопольные и могут развивать скорость до 80 км/ч. Škoda Transportation представила новую модель пражского трамвая Škoda ForCity Plus 52T, которых к 2026 году будет поставлено 40.
TISKOVÁ ZPRÁVA | Je vyrobena první nová tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus 52T. Poprvé se projela na zkušební trati— Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) January 27, 2025
Celá TZ: https://t.co/bZ4DnZinoU
📸FOTO: @SkodaGroupCZ pic.twitter.com/OpNpfN0Wdm
Половина трамваев будет финансироваться ЕС
«20 трамваев будут финансироваться из фондов ЕС только потому, что мы вовремя начали подготовку тендера, — объясняет Адам Шейнхерр, председатель Пражской городской партии и бывший заместитель по транспорту. — Благодаря этому мы смогли подать заявку на финансирование новых трамваев в рамках Национального плана обновления. Если бы мы ждали, пока об этом объявят, сроки были бы пропущены и финансирование не было бы получено».
«20 трамваев будут финансироваться из фондов ЕС только потому, что мы вовремя начали подготовку тендера, — объясняет Адам Шейнхерр, председатель Пражской городской партии и бывший заместитель по транспорту. — Благодаря этому мы смогли подать заявку на финансирование новых трамваев в рамках Национального плана обновления. Если бы мы ждали, пока об этом объявят, сроки были бы пропущены и финансирование не было бы получено».
«В ходе испытаний нового типа транспорта весной 2025 года может возникнуть необходимость в доработке, например, программного обеспечения или мелких деталей. Эти корректировки вполне логично будут отражены и в серийном производстве», — заявили в транспортной компании. «Экстерьер трамвая уже собран, интерьер доделывается, транспортное средство оживает, идут первые испытания», — написала компания в социальной сети X.
Низкопольная посадка и полная доступность для инвалидных колясок — это само собой разумеющееся. Платформы для колясок и инвалидных кресел теперь будут находиться у 4 дверей из 5, что избавит от путаницы и поиска нужного входа при прибытии трамвая. Дизайн был подготовлен командой Томаша Хлудила, который также разработал новые транспортные средства канатной дороги Петржин.
Новые трамваи адаптированы к пражскому движению, особенно к труднопроходимому историческому центру. Трамвай 52T имеет пятизвенную конструкцию и передвигается на четырех шасси, два внешних из которых свободно вращаются, а два внутренних — частично. Благодаря этому салон трамвая просторен и при длине 32 метра предлагает 70 сидячих мест, большинство из которых расположены по направлению движения, и 173 стоячих места.
Новые вагоны, которые будут полностью низкопольными, как ожидается, будут соответствовать последнему слову техники. Они оснащены кондиционерами, эффективным внутренним и внешним светодиодным освещением, бесшумной работой и повышенной безопасностью для пешеходов благодаря системе защиты от столкновений. Машины будут обладать технологией подсчета пассажиров, рекуперативным торможением и шестью большими информационными экранами.
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