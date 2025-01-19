Так выглядит новый трамвай 52T для Праги. Пльзеньская Škoda показала первый прототип

Прага должна получить первые готовые трамваи в апреле, после чего начнутся испытания и проверка без пассажиров. Прокатиться на новых транспортных средствах они смогут в конце года.







TISKOVÁ ZPRÁVA | Je vyrobena první nová tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus 52T. Poprvé se projela na zkušební trati



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📸FOTO: @SkodaGroupCZ pic.twitter.com/OpNpfN0Wdm — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) January 27, 2025 Трамваи вмещают на 20% больше пассажиров, чем нынешние модели 15T. Они также полностью низкопольные и могут развивать скорость до 80 км/ч. Škoda Transportation представила новую модель пражского трамвая Škoda ForCity Plus 52T, которых к 2026 году будет поставлено 40.

Половина трамваев будет финансироваться ЕС

«20 трамваев будут финансироваться из фондов ЕС только потому, что мы вовремя начали подготовку тендера, — объясняет Адам Шейнхерр, председатель Пражской городской партии и бывший заместитель по транспорту. — Благодаря этому мы смогли подать заявку на финансирование новых трамваев в рамках Национального плана обновления. Если бы мы ждали, пока об этом объявят, сроки были бы пропущены и финансирование не было бы получено».



«В ходе испытаний нового типа транспорта весной 2025 года может возникнуть необходимость в доработке, например, программного обеспечения или мелких деталей. Эти корректировки вполне логично будут отражены и в серийном производстве», — заявили в транспортной компании. «Экстерьер трамвая уже собран, интерьер доделывается, транспортное средство оживает, идут первые испытания», — написала компания в социальной сети X.





Низкопольная посадка и полная доступность для инвалидных колясок — это само собой разумеющееся. Платформы для колясок и инвалидных кресел теперь будут находиться у 4 дверей из 5, что избавит от путаницы и поиска нужного входа при прибытии трамвая. Дизайн был подготовлен командой Томаша Хлудила, который также разработал новые транспортные средства канатной дороги Петржин.





Новые трамваи адаптированы к пражскому движению, особенно к труднопроходимому историческому центру. Трамвай 52T имеет пятизвенную конструкцию и передвигается на четырех шасси, два внешних из которых свободно вращаются, а два внутренних — частично. Благодаря этому салон трамвая просторен и при длине 32 метра предлагает 70 сидячих мест, большинство из которых расположены по направлению движения, и 173 стоячих места.





Новые вагоны, которые будут полностью низкопольными, как ожидается, будут соответствовать последнему слову техники. Они оснащены кондиционерами, эффективным внутренним и внешним светодиодным освещением, бесшумной работой и повышенной безопасностью для пешеходов благодаря системе защиты от столкновений. Машины будут обладать технологией подсчета пассажиров, рекуперативным торможением и шестью большими информационными экранами.