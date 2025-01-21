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В рейтинге самых экологичных автомобилей в прошлом году лидировали электромобили Peugeot

Новости и статьи
29 января 2025
19:30
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По итогам прошлого года в рейтинге самых экологичных автомобилей, составленном немецким автомобильным клубом ADAC, лидируют две модели французской марки Peugeot. Специалисты ADAC подсчитывают выбросы CO2 на протяжении всего жизненного цикла авто, а не только во время движения.
На первом месте оказался небольшой полностью электрический хетчбэк Peugeot e-208, средний уровень выбросов на километр пробега которого составляет 80 граммов CO2. Второе место занял его более крупный собрат, Peugeot e-308, у которого выбросы на 2 грамма выше.

На третьем — технический двойник Peugeot e-208, Opel Corsa Electric. Модели Stellantis занимают пять позиций в первой десятке.

Помимо Tesla Model 3, в топ-10 также вошли Volkswagen ID.7, MG 4, BYD Dolphin и Toyota Prius. Последний — единственный, который не имеет чистого электропривода, а является подключаемым гибридом.

На 20-м месте в этом рейтинге находится самая экологичная версия с обычным бензиновым двигателем. Это Suzuki Swift.

Самым же экоэффективным автомобилем по версии ADAC является Volkswagen Passat, который технически идентичен Škoda Superb. В рейтинге из 84 оцениваемых автомобилей он занял 38-е место. Однако по уровню очистки вредных выхлопных газов, например, он получил максимальное количество баллов.

К слову, SsangYong Torres, оснащенный бензиновым турбомотором, и гибридный Porsche Cayenne оказались в самом низу рейтинга.
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