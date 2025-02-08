В Праге полицейские застрелили мужчину, который пытался совершить самоубийство

Инцидент произошел в четверг днем в жилом доме в пражском районе Нусле на площади Генерала Кутлвашра.



Прибывшие на место полицейские сначала вели переговоры с мужчиной, который, по первоначальной информации, находился на крыше дома и угрожал покончить жизнь самоубийством, спрыгнув вниз. На место происшествия прибыли пожарные с высотным оборудованием, которые также расстелили на улице противоударный матрас.



Переговоры с мужчиной, видимо, ни к чему не привели, и в дело вступил отряд спецназа. «Мужчина не реагировал на переговоры и, ворвавшись в квартиру, напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Полицейские применили против него электрошокер и табельное оружие. К сожалению, мужчина скончался на месте», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.



По данным СМИ, погибший — бывший военнослужащий. На месте происшествия работают криминалисты, а прилегающая территория оцеплена лентой.



Кропачова сообщила, что расследованием занимаются детективы из отдела убийств. «Они будут расследовать несколько преступлений, в том числе насилие в отношении официального лица и другое насильственное преступление», — сказала она. Самим вмешательством, включая стрельбу, займется Генеральная инспекция сил безопасности.



После стрельбы сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшему. «Мы остановили кровотечение, провели спасательные операции, в том числе реанимацию, которая длилась полчаса. Но мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.