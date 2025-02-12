В январе продажи электромобилей в Европе резко возросли

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, электромобили, а также гибриды составили более половины общего объема продаж.





Гибриды стали самым продаваемым видом — 34,9%, в то время как доля продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями упала ниже 40%.





Интерес к электромобилям значительно вырос на трех крупнейших рынках: в Германии более чем на 50%, в Бельгии на 37% и в Нидерландах на 28%. Во Франции, напротив, спрос на электромобили немного снизился по сравнению с прошлым годом.





У Tesla снизились продажи

А вот для Tesla, крупнейшего в мире производителя электромобилей, начало года в Европе оказалось неудачным. Ее продажи упали на 45%. В январе компания продала всего 9 900 автомобилей, а ее доля в общем числе зарегистрированных новых автомобилей сократилась до 1 с 1,8% в прошлом году.





Снижение позиций Tesla на рынке произошло после вмешательства Илона Маска в политику ЕС, когда он поддержал партию AfD перед выборами в Германии.





Китайские производители, напротив, показали хорошие результаты. Продажи компании SAIC Motor, вышедшей на рынки ЕС со своим бывшим британским брендом MG и сотрудничающей с Audi в Китае, в январе выросли на 37% до 23 000 автомобилей.





Рост продаж электромобилей происходит на фоне предстоящего представления Европейской комиссией планов по развитию автомобильного сектора. Ожидается, что это произойдет в начале марта после переговоров с автопроизводителями, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами.





Европейские производители, сталкивающиеся с конкуренцией со стороны китайских компаний и опасающиеся тарифов США, призывают комиссию освободить их от штрафов за невыполнение требований по выбросам. Чехия, например, предлагает распределить эти штрафы за год на пять лет.





«Мы предложили полностью отменить штрафы, но сокращение выбросов на 15% в период с 2025 по 2029 год кажется приемлемым компромиссом», — заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS).

Некоторые автопроизводители повысили цены на модели с двигателями внутреннего сгорания, чтобы стимулировать переход на электромобили. Однако представители отрасли опасаются, что это приведет к тому, что покупатели предпочтут отложить покупку автомобиля.