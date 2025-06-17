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Отель как конструктор. В Чехии построят гигантское модульное здание
17 июня 2025
10:30
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В пражском районе Летняны будет построено крупнейшее в стране модульное здание — отель, соединенный с административным зданием, который будет состоять из 280 модулей.
Модульные здания пользуются успехом — Koma Modular производит около 200 таких зданий в год, в прошлом году компания заработала 850 миллионов, а в этом году готовится к своему самому крупному проекту.
«Наше самое большое модульное сооружение будет в Чешской Республике, в Летнянах. Там будет большой модульный отель, соединенный с административной частью, и это будет самое большое модульное сооружение в Чехии. Мы очень рады, что модульность продвигается и в эту отрасль и что она набирает популярность в Чехии», — говорит в интервью SZ Byznys основатель Koma Modular Станислав Мартинец.
Крупнейшее модульное здание в Чехии
Строительство отеля на 108 номеров начнется уже в июле, всего будет использовано 280 модулей. «Между гостиничной и административной частью будет соединительный элемент, а внизу будет ресторан», — описывает Мартинец, добавляя, что речь идет о заказе на четверть миллиарда.
«Модульное строительство — это параллельное строительство. Это означает, что мы начали строительство модулей у нас еще в марте, а на месте только закладывают фундамент. Это позволяет значительно ускорить процесс, и я бы сказал, что уже сейчас половина объекта готова на складе. Как только фундамент будет готов, мы отвезём его на место», — добавляет Мартинец. Работы должны быть завершены до конца года.
«Все по-прежнему ожидают, что модульное строительство будет дешевле классического. Но это недопонимание. Мы используем те же материалы, и цена такая же. Но огромное преимущество именно в скорости. Прогрессивный инвестор, который выбирает модульное строительство, подсчитывает, что сэкономит как минимум половину времени, а иногда даже платит нам больше, потому что здание готово раньше», — объясняет Мартинец.
Модульный город как Йиглава и аэропорт в Сенегале
За свою тридцатилетнюю историю Koma Modular изготовила около 70 тысяч модулей. «Если представить себе, что все они собраны в одном месте, то это город с населением около пятидесяти тысяч человек. Например, такой как Йиглава», — говорит Станислав Мартинец.
Заказы компании поступают со всего мира — самым крупным на сегодняшний день был проект строительства аэропорта в Сенегале.
Если в прошлом заказы из-за рубежа составляли около 80 процентов объема производства, то сегодня соотношение меняется, и 60 процентов модулей остаются в Чехии. «Спад за рубежом связан с Германией, где произошло огромное падение. Должен сказать, что там проблема действительно серьезная и продолжается», — добавляет Мартинец.
Ищем инвестора, бренд «Европа» растет
«Когда модульное строительство только начиналось, это были такие контейнеры. Но эти конструкции не соответствуют современным тенденциям и техническим требованиям. Строительство перешло на школы, детские сады, больницы, сейчас мы строим отель, но я должен сказать, что очень жаль, что пока не построено ни одного классического модульного здания, такого как жилой дом», — говорит Мартинец.
Именно это планирует Koma Modular — она готовится построить целый городок. Через два месяца откроется первый прототип модульного дома с тремя квартирами. «Мы хотим показать классическую лофт-квартиру, но там также должны быть студенческое общежитие и квартира для пенсионеров. Это скорее демонстрация того, что все возможно. Я думаю, что это не займет много времени, и модульное жилищное строительство начнется и у нас».
Именно поэтому компания хочет значительно расширить производственные мощности. «Если бы у нас сейчас были вдвое большие мощности, мы бы их полностью использовали», — говорит Мартинец. Поэтому компания ищет инвестора, благодаря которому она смогла бы построить новый гигантский завод.
«В Европе строятся мегафабрики по производству модулей, из которых возводятся модульные жилые дома, что позволяет довольно быстро преодолеть кризис в сфере жилья. И это не только квартиры, модули широко используются в здравоохранении», — описывает Мартинец, добавляя, что благодаря этому типу строительства можно быстро возводить необходимые дома престарелых или центры для людей с болезнью Альцгеймера.
По его мнению, идеально было бы начать строительство в течение двух лет. Стоимость строительства завода он оценивает примерно в полмиллиарда крон. Однако без этой инвестиции, по его мнению, Чехия может потерять конкурентоспособность.
«Наше самое большое модульное сооружение будет в Чешской Республике, в Летнянах. Там будет большой модульный отель, соединенный с административной частью, и это будет самое большое модульное сооружение в Чехии. Мы очень рады, что модульность продвигается и в эту отрасль и что она набирает популярность в Чехии», — говорит в интервью SZ Byznys основатель Koma Modular Станислав Мартинец.
Крупнейшее модульное здание в Чехии
Строительство отеля на 108 номеров начнется уже в июле, всего будет использовано 280 модулей. «Между гостиничной и административной частью будет соединительный элемент, а внизу будет ресторан», — описывает Мартинец, добавляя, что речь идет о заказе на четверть миллиарда.
«Модульное строительство — это параллельное строительство. Это означает, что мы начали строительство модулей у нас еще в марте, а на месте только закладывают фундамент. Это позволяет значительно ускорить процесс, и я бы сказал, что уже сейчас половина объекта готова на складе. Как только фундамент будет готов, мы отвезём его на место», — добавляет Мартинец. Работы должны быть завершены до конца года.
«Все по-прежнему ожидают, что модульное строительство будет дешевле классического. Но это недопонимание. Мы используем те же материалы, и цена такая же. Но огромное преимущество именно в скорости. Прогрессивный инвестор, который выбирает модульное строительство, подсчитывает, что сэкономит как минимум половину времени, а иногда даже платит нам больше, потому что здание готово раньше», — объясняет Мартинец.
Модульный город как Йиглава и аэропорт в Сенегале
За свою тридцатилетнюю историю Koma Modular изготовила около 70 тысяч модулей. «Если представить себе, что все они собраны в одном месте, то это город с населением около пятидесяти тысяч человек. Например, такой как Йиглава», — говорит Станислав Мартинец.
Заказы компании поступают со всего мира — самым крупным на сегодняшний день был проект строительства аэропорта в Сенегале.
Если в прошлом заказы из-за рубежа составляли около 80 процентов объема производства, то сегодня соотношение меняется, и 60 процентов модулей остаются в Чехии. «Спад за рубежом связан с Германией, где произошло огромное падение. Должен сказать, что там проблема действительно серьезная и продолжается», — добавляет Мартинец.
Ищем инвестора, бренд «Европа» растет
«Когда модульное строительство только начиналось, это были такие контейнеры. Но эти конструкции не соответствуют современным тенденциям и техническим требованиям. Строительство перешло на школы, детские сады, больницы, сейчас мы строим отель, но я должен сказать, что очень жаль, что пока не построено ни одного классического модульного здания, такого как жилой дом», — говорит Мартинец.
Именно это планирует Koma Modular — она готовится построить целый городок. Через два месяца откроется первый прототип модульного дома с тремя квартирами. «Мы хотим показать классическую лофт-квартиру, но там также должны быть студенческое общежитие и квартира для пенсионеров. Это скорее демонстрация того, что все возможно. Я думаю, что это не займет много времени, и модульное жилищное строительство начнется и у нас».
Именно поэтому компания хочет значительно расширить производственные мощности. «Если бы у нас сейчас были вдвое большие мощности, мы бы их полностью использовали», — говорит Мартинец. Поэтому компания ищет инвестора, благодаря которому она смогла бы построить новый гигантский завод.
«В Европе строятся мегафабрики по производству модулей, из которых возводятся модульные жилые дома, что позволяет довольно быстро преодолеть кризис в сфере жилья. И это не только квартиры, модули широко используются в здравоохранении», — описывает Мартинец, добавляя, что благодаря этому типу строительства можно быстро возводить необходимые дома престарелых или центры для людей с болезнью Альцгеймера.
По его мнению, идеально было бы начать строительство в течение двух лет. Стоимость строительства завода он оценивает примерно в полмиллиарда крон. Однако без этой инвестиции, по его мнению, Чехия может потерять конкурентоспособность.
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