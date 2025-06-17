Отель как конструктор. В Чехии построят гигантское модульное здание

Новости 420on 17 июня 2025 10:30 461

В пражском районе Летняны будет построено крупнейшее в стране модульное здание — отель, соединенный с административным зданием, который будет состоять из 280 модулей.