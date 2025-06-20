ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Чехия планирует построить «гигафабрику» для ИИ, которая будет расположена в Збраславе
20 июня 2025
18:00
514
Чехия подала в Европейскую комиссию проект на строительство AI Gigafactory. Это будет один из нескольких крупных европейских центров по развитию искусственного интеллекта.
За проектом стоит компания České radiokomunikace, а также существующий чешский центр IT4Innovations.
«Искусственный интеллект коренным образом меняет не только промышленность, но и все общество. Поэтому мы приветствуем инициативу, которая отвечает европейскому вызову и преследует амбициозную, но в то же время очень реалистичную цель — создать передовую вычислительную инфраструктуру в Чехии. Этот проект имеет потенциал для привлечения новых инвестиций, профессиональных кадров и инноваций в чешскую экономику», — прокомментировал это министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
Огромные компьютерные центры, которые хочет построить Европейский союз, должны помочь укрепить позиции ЕС в глобальной конкуренции в области искусственного интеллекта. В рамках инициативы AI Continent на так называемые AI-гигафабрики выделено до 20 миллиардов евро, то есть почти 496 миллиардов крон, причем 65% затрат должны покрыть частные инвесторы.
«В настоящее время завершаются приготовления к строительству дата-центра в Праге-Збраславе на нашей собственной территории с достаточной сетевой емкостью — Prague Gateway DC, который будет одним из крупнейших и самых современных в регионе», — сказал генеральный директор České radiokomunikace Милош Мастник.
«Подача чешской заявки на AI Gigafactory — это исключительный момент не только для нашей AI-сцены, но и для всей цифровой экономики, поскольку мы тем самым попадаем в центр событий развития искусственного интеллекта в Европейском союзе», — добавил уполномоченный правительства по искусственному интеллекту Ян Кавалирек.
По его мнению, наличие в Чехии такой высокопроизводительной вычислительной мощности станет важным вкладом не только в чешские исследования в области искусственного интеллекта, но и во всю отрасль.
«Сейчас мы вместе с инвестором начнем переговоры с Европейской комиссией о дальнейших деталях проекта, а также уже ведем диалог с другими странами о возможном создании консорциума. Мы хотели бы подготовить совместную вескую окончательную заявку для Центральной и Восточной Европы. Мы верим, что шансы высоки», — добавил он.
Европейская комиссия призвала компании и государственные учреждения принять участие в консультациях по будущему AI Gigafactories, которые состоятся уже в апреле. Речь идет о крупных объектах, цель которых — предоставлять мощности и участвовать в разработке и обучении сложных моделей ИИ в беспрецедентных масштабах.
«Искусственный интеллект коренным образом меняет не только промышленность, но и все общество. Поэтому мы приветствуем инициативу, которая отвечает европейскому вызову и преследует амбициозную, но в то же время очень реалистичную цель — создать передовую вычислительную инфраструктуру в Чехии. Этот проект имеет потенциал для привлечения новых инвестиций, профессиональных кадров и инноваций в чешскую экономику», — прокомментировал это министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
Огромные компьютерные центры, которые хочет построить Европейский союз, должны помочь укрепить позиции ЕС в глобальной конкуренции в области искусственного интеллекта. В рамках инициативы AI Continent на так называемые AI-гигафабрики выделено до 20 миллиардов евро, то есть почти 496 миллиардов крон, причем 65% затрат должны покрыть частные инвесторы.
«В настоящее время завершаются приготовления к строительству дата-центра в Праге-Збраславе на нашей собственной территории с достаточной сетевой емкостью — Prague Gateway DC, который будет одним из крупнейших и самых современных в регионе», — сказал генеральный директор České radiokomunikace Милош Мастник.
«Подача чешской заявки на AI Gigafactory — это исключительный момент не только для нашей AI-сцены, но и для всей цифровой экономики, поскольку мы тем самым попадаем в центр событий развития искусственного интеллекта в Европейском союзе», — добавил уполномоченный правительства по искусственному интеллекту Ян Кавалирек.
По его мнению, наличие в Чехии такой высокопроизводительной вычислительной мощности станет важным вкладом не только в чешские исследования в области искусственного интеллекта, но и во всю отрасль.
«Сейчас мы вместе с инвестором начнем переговоры с Европейской комиссией о дальнейших деталях проекта, а также уже ведем диалог с другими странами о возможном создании консорциума. Мы хотели бы подготовить совместную вескую окончательную заявку для Центральной и Восточной Европы. Мы верим, что шансы высоки», — добавил он.
Европейская комиссия призвала компании и государственные учреждения принять участие в консультациях по будущему AI Gigafactories, которые состоятся уже в апреле. Речь идет о крупных объектах, цель которых — предоставлять мощности и участвовать в разработке и обучении сложных моделей ИИ в беспрецедентных масштабах.
В Европе должно быть пять таких центров. Если заявка будет одобрена, то, по данным сервера Seznam Zprávy, Чехия получит из европейского фонда развития ИИ субсидию на покрытие общих затрат, которые должны составить около ста миллиардов крон. Интерес к проекту суперкомпьютерного центра уже проявила Дания, и можно предположить, что другие претенденты, в том числе Германия и Франция, еще заявят о своем участии.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
20 ИЮНЯ 2025
1142
21:00
18 ИЮНЯ 2025
1532
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1785
10:30
17 ИЮНЯ 2025
2045
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1451
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1523
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2220
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1384
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1552
15:00
9 ИЮНЯ 2025
1533
16:30
6 ИЮНЯ 2025
2982