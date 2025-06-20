Чехия планирует построить «гигафабрику» для ИИ, которая будет расположена в Збраславе

Новости и статьи 20 июня 2025 18:00 514

Чехия подала в Европейскую комиссию проект на строительство AI Gigafactory. Это будет один из нескольких крупных европейских центров по развитию искусственного интеллекта.