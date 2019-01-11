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В год чех выпивает в среднем 138 литров пива

В год чех выпивает в среднем 138 литров пива

Марина Коханкова 88 0
В последние годы в Чехии неуклонно растет количество мини-пивоварен. К концу 2017 года в стране насчитывалось 440 мини-пивоваров, однако их число может увеличиться более чем вдвое. Об этом сообщил президент Чешскоморавского союза пивоваров Ян Шуран.
В год чех выпивает в среднем 138 литров пива

К примеру, в Германии на один пивоваренный завод приходится 50 000 жителей, тогда как в Чехии этот показатель составляет 20 000 человек. В ближайшие десять лет Чехия может вырваться в лидеры, а количество мини-пивоваров достигнет 1 000, сказал Шуран. По его словам, негативное влияние на развитие рынка могут оказать спад в экономике, а также регулирование со стороны государства, например запрет на курение в ресторанах или обсуждаемое ограничение рекламы на алкоголь.

В 1712 году в Чехии работали 1 294 пивоваренных завода, в 1990 году их количество сократилось до 70, а затем стало расти. Доля мини-пивоваров на чешском рынке в общем объеме составляет около 2%. В среднем чех выпивает 138 литров пива в год, это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Источник Euro.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Чехия Германия
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