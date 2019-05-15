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Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают

Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают

Марина Комарова 776 0
Правительство Чехии планирует повысить ставки акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки. Стоимость пачки сигарет превысит 100 крон. Ожидается, что крепкий алкоголь подорожает как минимум на 10 крон.
Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают

С инициативой увеличения акцизов выступили министр финансов Алена Шиллерова и министр здравоохранения Адам Войтех.

«Со следующего года акциз на алкоголь должен увеличиться на 13%. Для 0,5 литра алкоголя крепостью 40% стоимость увеличится с 57,0 до 64,5 кроны. В этих условиях конечная потребительская цена увеличится как минимум на десять крон. Дорогие бренды могут подорожать на сумму до двадцати крон», — отметил главный экономист BH Securities Штепан Кршечек.

«Более высокие налоги могут не только увеличить доходы государства, но и мотивировать потребителей сократить потребление алкоголя и табачных изделий и таким образом уменьшить связанные с этим проблемы со здоровьем», — заявил Адам Войтех.

В настоящее время пачка сигарет в Чехии стоит около 90 крон. С 1 января 2020 года ее стоимость может увеличиться на 15 крон. По словам экономиста компании Roklen Доминика Строукала, более высокие акцизы больше скажутся на курильщиках, чем на потребителях крепких алкогольных напитков. 

«Если количество выкуриваемых сигарет не уменьшится, обычный чешский курильщик после повышения акцизов будет платить еще около 230 крон в месяц. Конечно, некоторые будут мотивированы бросить курить или сократить количество сигарет. Для любителей алкоголя удорожание составит около 20 крон в месяц, таким образом, общие дополнительные расходы курильщиков и потретителей крепкого спиртного не превысят 250 крон», — сказал Строукал.

Источник: echo24.cz

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Темы
алкоголь сигареты Чехия
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