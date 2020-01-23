С марта будет прекращено прямое авиасообщение между Прагой и Пекином

Китайская авиакомпания Hainan Airlines с марта прекращает продажу билетов на прямой авиарейс Прага — Пекин. Причины такого решения чешскому МИДу неизвестны, сообщила пресс-секретарь министерства Зузана Штихова.

Президент Чехии Милош Земан говорил в октябре, что расторжение партнерского соглашения с Пекином может повлиять на отмену некоторых авиарейсов из Китая в Прагу.

«Сейчас у нас нет официальной информации, почему Китай предпринял такой шаг. Кроме того, мы не знаем, временное ли это решение или нет, и какие были мотивы — коммерческие или политические», — сказала Штихова.

Пресс-секретарь пражского аэропорта Катержина Павликова подтвердила, что Hainan Airlines проинформировала о прекращении продажи билетов.

Сейчас между Прагой и Китаем летают самолеты Hainan Airlines (с 2015 года), Sichuan Airlines (с 2016 года) и China Eastern Airlines (с 2017 года). В общей сложности в неделю выполняется 12 авиарейсов. В 2019 году эти авиакомпании перевезли 188 тысяч пассажиров в обоих направлениях.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz