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Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%

Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%

Марина Коханкова 105 0
Чешская экономика сократилась на 10,7% во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 8,4% — по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Падение чешской экономики во втором квартале 2020 года составило 10,7%

«Сокращение или закрытие операций в промышленности, а также в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе оказало значительное негативное влияние на экономика страны», — сказал Владимир Кермет, директор департамента ČSÚ. По данным аналитиков, на сокращение ВВП в годовом исчислении в основном повлияло значительное снижение внешнего спроса, сокращение потребления домашних хозяйств и снижение инвестиционной активности в Чехии.

Некоторое время назад экономисты сошлись во мнении, что во втором квартале будет зафиксирован наибольший спад экономики из-за последствий мер, принятых правительством против распространения коронавируса. Тем не менее, оценки отличались. В годовом исчислении эксперты ожидали снижения ВВП с 9,7 до 18%, а по сравнению с предыдущим кварталом — с 7,4 до 14%. В настоящее время, по мнению аналитиков, уже можно наблюдать, что экономика постепенно восстанавливается.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
экономика Чехия коронавирус статистика
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