В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в Чехии снижается восьмой месяц подряд. Согласно данным Fincentrum Hypoindex, в ноябре этот показатель составил 1,98%, что является самой низкой отметкой с марта 2017 года.

Рекордные суммы, которые чехи взяли взаймы на жилье в этом году, во многом обусловлены стремительным ростом цен на недвижимость, который не прекратился даже во время коронавирусного кризиса. В ноябре банки предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 26,9 млрд крон. Это самый высокий показатель с ноября 2016 года, когда объем выданных ипотечных кредитов достиг 29,7 млрд крон.

С января по ноябрь этого года объем согласованных ипотечных кредитов достиг 224,5 млрд крон. Если до конца года эта цифра увеличится на 1,3 млрд крон, будет побит рекорд 2016 года, когда банки предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 225,8 млрд крон.

В ноябре в банки за ипотекой обратились 9323 клиента, что на 523 больше, чем в октябре. Средний размер ипотечного кредита сейчас составляет почти 3 млн крон.

«Постоянно растущие цены на недвижимость на чешском рынке также выражаются в увеличении средней суммы ипотеки, которая уже достигает 2 887 178 крон», — сказал Йиржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select. По его словам, средняя сумма ипотеки впервые превысила лимит в 2,5 млн крон ровно год назад и с тех пор увеличилась почти на 382 тысячи крон.

Однако эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что ипотечные банки начинают готовиться к худшим временам. Одно из проявлений этой тенденции — более низкая оценочная стоимость недвижимости, чем ее текущая рыночная цена.

Источник: novinky.cz

