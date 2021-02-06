Работа для студентов в Чехии 2021

Иностранные студенты рано или поздно сталкиваются с необходимостью найти подработку или полноценную работу в Чехии. Не все из них знают о своих правах и возможностях. Сразу успокоим наших читателей — найти работу в Чехии несложно, достаточно вникнуть в особенности трудоустройства иностранцев в ЧР.

Законодательство

Официально работать на территории Чешской республики могут далеко не все иностранцы. Это право регулируется законом о занятости. Среди тех, кто может официально работать:

1. Студенты с ПМЖ (постоянное место жительства);

2. Обладатели долгосрочной визы ВНЖ по воссоединению семьи;

3. Студенты с долгосрочной студенческой визой типа 23/24;

4. Студенты языковых курсов с правом государственного языкового экзамена;

5. Студенты, которые уже закончили государственное высшее учебное заведение в Чехии.

Все остальные иностранцы, кроме граждан ЕС, должны получить разрешение на работу и изменить тип пребывания на рабочую карту.

Студентам, которые проходят в Чехии подготовку к профессии (Připrava na budoucí povolání), разрешение на работу не требуется.

Что такое «подготовка к профессии»? Это обучение на дневной форме в вузе, средней или средне-специальной школе, а также на языковых курсах с государственным экзаменом. Получается, что любой выпускник школы, студент профессионального училища или языковых курсов имеет право работать и подрабатывать без оформления «голубой» трудовой визы.

Часто случается так, что работодатель, который имеет небольшой опыт работы с иностранцами, оформляет трудовые отношения некорректно. В таких случаях сотрудник рискует после первой проверки получить депортацию за нелегальную работу в стране.

Чтобы избежать подобных ситуаций, за консультацией по вопросам трудоустройства следует обращаться к юристам.

Услуги юридического консалтинга предоставляют некоторые коммерческие организации, которые занимаются интеграцией иностранцев в Чехии. При оформлении страхового полиса через сервис RED PANDA можно получить консультацию юриста бесплатно.

На какую работу можно рассчитывать

В качестве подработки можно рассмотреть «бригады» — этот формат позволяет выбирать удобное для работы время, например, студент может работать только в утренние или только в вечерние часы. Как правило, «бригадники» нужны в магазинах одежды, в ресторанах и фаст-фудах, в туристических точках. Раздают листовки тоже ребята, которые выбрали для себя «бригаду».

За такую работу в среднем платят 80-120 крон в час. Оплата зависит от сферы деятельности и условий работы.

Пандемия повлияла на рынок труда, количество вакансий сократилось. Сейчас «бригадники» работают на складах онлайн-магазинов kosik.cz и rohlik.cz. Устроиться туда можно напрямую или через агентства, которые помогают иностранным студентам с трудоустройством.

Студенты последних курсов предпочитают «бригадам» работу по специальности. Мы уже рассказывали о том, как студент может получить работу в международной компании. Нужно быть готовым к бесплатной стажировке, которая не гарантирует место в штате, но точно поможет получить новые навыки, опыт и строчку в резюме.

Конкурентным преимуществом станет знание языков. Работодатели в Чехии оценят знание немецкого, английского, иногда русского. Чешский язык тоже должен быть на высоком уровне.

Где искать работу

Вакансии для студентов можно найти на профильных сайтах в Интернете. Там есть и вакансии от крупных компаний, и варианты подработки в «бригадах».

Кадровые агентства берут на себя всю ответственность за поиск работы для студентов, но их услуги не бесплатны. Например, Student или Index Nosluš. Популярностью пользуется агентство Česko Evropská Agentura. Там работают с русскоязычными клиентами.

«Бригаду» можно найти на сайтах:

— brigady.vpraze.cz

— nabrigadu.cz

— brigady.vzdelani.cz

— fajn-brigady.cz

— brigady.hyperinzerce.cz

Для студентов старших курсов, которые хотят найти работу по специальности, подойдут сайты:

— profesia.cz

— jobs.cz

— superkariera.cz

— jobhunter.cz

Ярмарки вакансий — еще одна возможность трудоустроиться или найти оплачиваемую стажировку. Как правило, там можно оставить резюме для крупной компании, получить информацию об актуальных предложениях. Найти ближайшую ярмарку вакансий можно с помощью сайта ikariera. Обычно такие ярмарки проходят в Высшей Школе Экономики, в Технических Университетах (Прага, Брно), в выставочных центрах PVA EXPO и Гаудеамус.

Как оформить рабочие отношения

Обязательно оформляйте свои отношения с работодателем официально! Это единственная возможность урегулировать ситуацию законным способом, если по какой-нибудь причине работодатель откажется выплачивать вам заработанные деньги или выплатит только часть.

Рабочий договор (Pracovní smlouva) — это стандартный контракт, который заключают при приеме на работу на полный рабочий день (40 часов в неделю). У него есть масса преимуществ: соцпакет, медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, бонусы компании и т.д.

Соглашение о трудовой деятельности (Dohoda o pracovní činnosti) подписывается, если вы работаете неполный рабочий день (до 20 часов в неделю). В соглашении указывается рабочее время, размер зарплаты и условия ее выплаты, срок действия договора, должностные обязанности. Если по соглашению ваш доход превышает 2500 крон, придется платить страховые взносы 5-8%.

Договор о выполнении работ (Dohoda o provedení prace) заключается с работодателем при условии, что вы будете работать не больше 100 часов в месяц. За год у этого работодателя вы можете трудиться до 300 часов. Договор о выполнении работ может быть заключен одновременно с несколькими работодателями. Никаких отчислений с дохода по этому договору не требуется.

Вывод

Опыт тысяч чешских студентов доказывает, что совмещать очное обучение и подработку реально. На рынке труда много предложений, а законодательство Чешской Республики позволяет иностранцам со студенческой визой легально трудоустроиться.

«Бригады» или подработка в течение нескольких часов в день приносят студентам от 5 до 20 тысяч крон. Студенты старших курсов, которые работают по специальности, могут рассчитывать на зарплату до 30 тысяч крон.