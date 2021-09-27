Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы

​Российские и китайские компании не смогут участвовать в строительстве нового блока АЭС Дукованы. Соответствующий закон подписал президент Чехии Милош Земан.

Так называемый «низкоуглеродный закон» устанавливает правило, согласно которому в Чехии для строительства могут использоваться ядерные технологии лишь тех стран-поставщиков, которые присоединились к международному соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО в 1996 г. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Согласно рекомендации Сената, правительство должно объявить международный тендер на достройку еще одного ядерного блока в Чешской Республике. Тендер должен обеспечить наиболее эффективный, безопасный, экономичный и эффективный по времени вариант с точки зрения национальной безопасности Чешской Республики, а также максимально возможное участие чешских субподрядчиков и, в конечном итоге, стабильные и устойчивые низкие цены на энергию для клиентов.

В середине апреля правительство объявило, что Чехия решила не приглашать российскую компанию «Росатом» к участию в тендере в ответ на информацию о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов Врбетице. Стоимость строительство нового блока АЭС Дукованы оценивается в сумму от 162 до 400 миллиардов крон.

Источник: ceskenoviny.cz