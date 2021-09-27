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Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы

Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы

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​Российские и китайские компании не смогут участвовать в строительстве нового блока АЭС Дукованы. Соответствующий закон подписал президент Чехии Милош Земан.
Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы

Так называемый «низкоуглеродный закон» устанавливает правило, согласно которому в Чехии для строительства могут использоваться ядерные технологии лишь тех стран-поставщиков, которые присоединились к международному соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО в 1996 г. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Согласно рекомендации Сената, правительство должно объявить международный тендер на достройку еще одного ядерного блока в Чешской Республике. Тендер должен обеспечить наиболее эффективный, безопасный, экономичный и эффективный по времени вариант с точки зрения национальной безопасности Чешской Республики, а также максимально возможное участие чешских субподрядчиков и, в конечном итоге, стабильные и устойчивые низкие цены на энергию для клиентов.

В середине апреля правительство объявило, что Чехия решила не приглашать российскую компанию «Росатом» к участию в тендере в ответ на информацию о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов Врбетице. Стоимость строительство нового блока АЭС Дукованы оценивается в сумму от 162 до 400 миллиардов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
аэс Чехия строительство Дукованы
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