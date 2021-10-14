Чешские турфирмы должны выплатить клиентам 40 миллионов крон за отмененные поездки

Туристические агентства пока не выплатили своим клиентам компенсации (так называемые LEX ваучеры) за поездки, отмененные в связи с пандемией коронавируса. Общая сумма компенсаций превышает 40 миллионов крон. сообщила Чешская ассоциация страховых компаний (ČAP).

В совокупности, по данным ČAP, эти ваучеры были выданы на сумму 830 миллионов крон, однако большая часть была погашена до 15 сентября 2021 года. По этим ваучерам клиент мог забронировать поездку только до конца августа.

Некоторые клиенты до сих пор тщетно ждут денег. В то же время оценка ČAP выше той, которую опубликовало министерство регионального развития в середине сентября. Ведомство указывало, что осталось погасить только ваучеры на сумму около 20 миллионов крон.

«После крайнего срока возврата денег за ваучеры в соответствии с законом о ваучерах lex, несколько потребителей обратились к нам, заявив, что турфирма не вернула им деньги. Например, компания утверждала, что у нее были очень большие расходы в связи с оплатой этих ваучеров, и поэтому у нее больше нет средств для дальнейшей оплаты», — рассказала юрист ČAP Алена Мачова.

По ее словам, некоторые туристические агентства направили потребителям письмо с извинениями и обещали вернуть деньги до конца этого года (в основном, за недорогие поездки).

Если турфирма не оплатит ваучер из-за банкротства, клиенты могут потребовать компенсации от страховой компании, в которой туристическое агентство было застраховано на момент покупки тура.

«Однако, если туристическое агентство блокирует средства, не обанкротившись, клиент может взыскать возникшую задолженность таким же образом, как и любое другое требование. Поэтому он может, в частности, обратиться в суд. В дополнение к самому долгу, можно также потребовать проценты за просрочку», — сказал пресс-секретарь Минрегионразвития Вилем Фрчек.

Источник: novinky.cz

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