Постановление Минздрава Чехии об обязательной вакцинации опубликовано в Сборнике законов

​Сегодня в сборнике законов опубликовано постановление Минздрава, которое с марта 2022 года вводит обязательную вакцинацию против covid для людей старше 60 лет и для работников отдельных профессий, которые подвержены более высокому риску заражения коронавирусом.

Прививки обязаны будут делать медицинские работники, в том числе студенты медицинских вузов и другие сотрудники медицинских учреждений. Обязанность также распространяется на социальных работников, пожарных, включая часть добровольцев, военных, полицейских и таможенников.

В постановлении не указаны штрафы за несоблюдение. Санкции предусмотрены законом об охране общественного здоровья и в соответствии с ним могут составлять до 10 000 крон. Согласно действующей практике, гигиенические станции обеспечивают выполнение обязательств.

Постановление подготовлено и принято нынешним руководством Министерства здравоохранения незадолго до истечения срока его полномочий. Некоторые представители нового правительства выступают против обязательной вакцинации людей старше 60 лет, что, по их мнению, является дискриминационным для этой группы. Что касается профессий, они хотят оставить это решение на усмотрение профессиональных организаций и объединений.

Из профессиональных групп больше всего привитых среди военных и врачей, где охват вакцинацией составляет более 85%. К сентябрю было вакцинировано 78% медсестер и 65% социальных работников. Около 75% полицейских и пожарных также привиты.

В Чехии до сих пор в обязательном порядке делают прививки от 11 болезней, большую их часть — в детстве. Это, например, вакцина против кори, столбняка или дифтерии — болезней, которые практически не распространяются в Чехии из-за вакцинации. По данным Государственного института здравоохранения, по состоянию на конец ноября ни одного случая этих заболеваний не выявлено.

Источник: seznamzpravy.cz

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