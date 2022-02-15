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Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины

Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины

420on.cz 633
​Количество работников из Украины в Чешской Республике за последние два года продолжает расти, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. В конце прошлого года в стране было 51 000 рабочих-украинцев, что на 35% больше, чем в декабре 2019 года.
Во время эпидемии в Чехии на треть увеличилось количество рабочих из Украины

Всего бюро по трудоустройству зарегистрировали более 195 100 рабочих из Украины в декабре и еще 3 400 в январе этого года. Украинцы составляют более четверти иностранной рабочей силы в Чехии. Это следует из статистических данных о трудоустройстве иностранцев, которые публикует дирекция Бюро по трудоустройству. По имеющимся данным, примерно каждый 20-й работник в стране родом из Украины.

По данным МВД, выходцы из Украины составляют 30% иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии. В последние два ковидных года в Чехию въехало более 50 500 граждан Украины. В последние годы более чем в три раза выросло количество украинцев, имеющих ПМЖ — около 90 800 человек. При этом пять лет назад ПМЖ в Чехии имели 83 500 граждан Украины.

Приток рабочей силы из Украины не остановила даже эпидемия коронавируса. На конец 2019 года в Чехии работало 144 100 украинских мигрантов. В 2020 году их число выросло на 11%, а в прошлом году — на 22%.

Экономисты и работодатели называют нехватку рабочей силы самым большим препятствием для экономического роста в Чешской Республике. В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС. По мнению экспертов, она уже достигла предела естественной безработицы и свободных рабочих в стране нет. Поэтому предприниматели призывают к упрощению доступа иностранцев на чешский рынок труда. 

Источник: ceskenoviny.cz

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