Чешские пивоварни объявили бойкот России

​Свое несогласие с российской агрессией в Украине выразили чешские пивоваренные заводы — Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. В связи с военными действиями чешские пивоварни прекращают поставки в Россию.

Чешская пивоваренная промышленность отказывается от своего третьего по величине экспортного рынка. В прошлом году более 500 тысяч гектолитров пива, то есть десять процентов всего экспорта, было экспортировано в Российскую Федерацию или произведено по лицензии на местных пивоваренных заводах.

Самый успешный чешский бренд в России — Kozel, принадлежащий Plzeňský Prazdroj, в основном, из-за большой популярности темного пива среди местных жителей. Этот бренд производится по лицензии в России примерно в два раза больше, чем для рынка Чехии. Однако эмбарго будет распространяться и на этот вид продукции.

«На этой неделе было принято решение не принимать заказы на нашу продукцию из России, которая принадлежала экспортным рынкам Pilsner Urquell и Kozel. Это относится и к Беларуси», — сказал пресс-секретарь Зденек Коварж.

«В текущей ситуации мы не экспортируем пиво в Россию. В принципе, это даже невозможно, привезти его туда», — пояснил пресс-секретарь пивоварни Bernard Радек Тулис.

В прошлом году Bernard экспортировал 2000 гектолитров в Россию и 800 гектолитров в Украину. Хотя он внезапно потерял оба рынка, они составляют лишь часть производства, которое в прошлом году достигло более 385 тысяч гектолитров пива.

«Мы не считаем сейчас важными продажи или прибыль от продажи пива в Россию. Мы ищем способы помочь людям, бегущим из Украины», — добавил он.

Другие чешские пивоварни также планируют внести свой вклад в благотворительность.

Источник: seznamzpravy.cz

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