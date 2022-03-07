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Свыше 2 миллионов жителей Чехии обязаны будут создать электронный ящик данных (datová schránka)

Свыше 2 миллионов жителей Чехии обязаны будут создать электронный ящик данных (datová schránka)

420on.cz 624
​В Чехии с 1 января 2023 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут иметь электронный ящик данных (datová schránka). Это около 2,1 миллиона человек.
Свыше 2 миллионов жителей Чехии обязаны будут создать электронный ящик данных (datová schránka)

Некоторых предпринимателей, которые еще не создали такой ящик данных, в следующем году может ожидать неприятный сюрприз. Государственная администрация начнет общаться с ними в электронном виде, хотят они того или нет. И то, что они не будут читать документы, пришедшие электронный ящик данных, не будет достаточным оправданием. Поэтому некоторые предприниматели уже готовятся к этому заранее.

«Владельцы почтовых ящиков должны максимально внимательно подходить к работе с информацией. Нужно постоянно проверять письма и не относиться к этому легкомысленно, как к электронному письму, регулярно заходить в систему и настраивать, например, уведомление о доставленных сообщениях по электронной почте или телефону», — советует директор департамента электронного правительства МВД Чехии Роман Врба.

Создание и предоставление ящика данных влечет за собой ряд обязанностей. Например, уведомления об уплате налогов будут приходить только в электронном виде, а не по почте.

Электронный ящик начинает работать на 15-й день после получения данных доступа к нему. На прочтение сообщения дается десять дней, после чего документ считается доставленным.

По мнению МВД преимущество в том, что доставка документов осуществляется быстрее, доступна из любого места и, в отличие от заказных писем, поступающих в органы государственной власти, эта услуга бесплатна.

До сих пор только государственные органы, юристы, управляющие в делах о неплатежеспособности или, например, лица, зарегистрированные в Коммерческом регистре, обязаны были создать электронных ящик данных. В период с 1 января 2023 года по конец марта этого же года государство поэтапно обяжет создать такие ящики данных для всех юридических лиц и частных предпринимателей.

Источник: novinky.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель бизнес технологии Чехия
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