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Глава правительства Петр Фиала: «Мы заморозили сотни миллионов активов россиян в Чехии»

Глава правительства Петр Фиала: «Мы заморозили сотни миллионов активов россиян в Чехии»

420on.cz 119
Чехия заморозила имущество россиян, попавших под санкции, на сотни миллионов крон. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в эфире Чешского телевидения в воскресенье в программе «Вопросы Вацлава Моравца».
Глава правительства Петр Фиала: «Мы заморозили сотни миллионов активов россиян в Чехии»

Фиала  предполагает, что Чехия будет ощущать на себе последствия войны и в следующем году. Он не хочет отменять приоритеты правительства, вытекающие из программного заявления, а только скорректировать их.

«Это надолго, вне зависимости от того, когда закончится война», — сказал Фиала.

В то же время он отрицает, что правительство отменит какие-либо пункты в программном заявлении правительства, в основном из-за экономических последствий. «Придется их менять», — признался Фиала.

По словам главы кабмина, волна беженцев из Украины, связанная с российским вторжением, замедляется, но в случае обострения конфликта можно ожидать увеличения числа беженцев.

Фиала заявил на саммите в Брюсселе в пятницу, что 300 000 человек прибыли в Чехию с начала российского вторжения в Украину. Премьер-министр отметил, что планы помощи в настоящее время разрабатываются на уровне ЕС, и что можно было бы использовать финансирование из структурных фондов. Он отметил, что Чехия самостоятельно не справится с волной беженцев из Украины.

Саммит ЕС также договорился в четверг о создании фонда для послевоенного восстановления Украины, подвергшейся нападению России 24 февраля. Фиала назвал планируемый фонд «неким планом Маршалла» для Украины.

В связи с вторжением ЕС также создал санкционный список граждан России, в отношении которых будут замораживаться активы или финансовые операции в государствах-членах.

По словам премьер-министра, Чехия пока заморозила активы российских олигархов на сотни миллионов крон. «Мы будем продолжать это делать», — сказал он в воскресенье.

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия беженцы украинцы Евросоюз
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