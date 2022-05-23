Опрос: по мнению 70% чехов, правительство недостаточно помогает им с инфляцией

Более 70% людей считают, что правительство недостаточно помогает людям справиться с последствиями инфляции. В опросе приняли участие 706 человек в возрасте от 18 лет.

По данным опроса, четверо из десяти респондентов были убеждены, что государство вовсе не справляется. Еще треть респондентов считают, что оно «скорее не справляется». В общей сложности 73% участников опроса считают, что правительство не помогает справиться с последствиями рекордного роста цен. 18% респондентов похвалили Петра Фиалe за борьбу с инфляцией.

Люди без аттестата об окончании средней школы чаще обвиняют правительство в том, что оно не борется с последствиями инфляции.

Результаты опроса также показывают, что 80% респондентов вынуждены экономить. В общей сложности 46% сказали, что они точно сократили расходы, 34% «скорее сократили», а 19% еще не должны были «ужиматься».

Последствия инфляции больше всего ощущают люди без диплома о среднем образовании и моложе 29 лет.



Источник: ceskenoviny.cz

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