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Какие праздники отмечают жители Чехии в декабре: даты, традиции и любимые угощения
8 декабря 2023
17:00
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Декабрь по традиции – это не просто первый месяц зимы, но начало целого праздничного сезона! Недаром к 1-му декабря витрины многих магазинов уже украшены в рождественско-новогоднем стиле, на главных площадях городов устанавливаются нарядные елки, проводится торжественная церемония их зажигания. Взрослые и особенно дети уже предвкушают обилие подарков и радости, которые им принесет праздничный декабрь. Прежде всего, эти слова актуальны по отношению к Чешской Республике, где плотность праздников на первый месяц зимы выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Итак, обо всем по порядку.
Чешские праздники в декабре
Первый традиционный праздник декабря чехи уже отметили в этому году, приходится он на 4 декабря – это день святой Варвары. В прежние времена в этот день по чешским деревням ходили ряженые девушки и разносили по домам подарки для детей, но только для тех, кто хорошо себя вел. Плохих ребят наказывали метлой. Правда, сегодня этот праздник в Чехии уже мало распространен, так как его вытеснил «дышащий ему в спину» день святого Микулаша, или чешского Деда Мороза.
Теперь детишки получают свои лакомые подарочки на два дня позже – 6 декабря, правда, если их не украдет черт – еще один важный персонаж этого традиционного праздника. Благодаря дню св. Микулаша дети могут здорово повеселиться, получить вкусные подарки (обычно это фрукты, конфеты, орешки), если, конечно, они не проказничали в течение года.
Следующий декабрьский праздник в Чехии – день св. Люции, который приходится на 13 декабря. Раньше считалось, что как символ чистоты и непорочности Люция следила за тем, чтобы в доме была проведена генеральная уборка перед праздником, а затем позволяла женщинам отдохнуть, поэтому этот день чешские представительницы прекрасного пола считали своим. В некоторых чешских деревнях среди девушек существовал обычай забегать на этот праздник в кабаки и намазывать мужчин горчицей или посыпать их мукой в наказание за то, что они не хотят помогать в уборке.
Рождество и Новый год в Чехии
Рождество в Чехии отмечают в течение трех дней – с 24 по 26 декабря. Они, кстати, являются официальными государственными праздничными днями. Чаще всего этот праздник проводят в кругу семьи или близких людей, сидят за большим обеденным столом и едят традиционные чешские рождественские блюда, например, рыбный суп с карпом и картофельный салат, который отдаленно напоминает оливье.
И завершается праздничный декабрь 31-го числа, когда чехи отмечают день святого Сильвестра. Он плавно перетекает в Новый год. В принципе, в Чехии уже не отделяют эти праздники друг от друга, поэтому прижилось одно общее название – Сильвестр. По традиции в этот день готовят карпа с яблоками, чечевицей и хреном. Считается, что такое угощение обязательно станет предвестием удачного и счастливого года. А вот от птицы на праздничном столе лучше отказаться, так как, согласно поверью, счастье может улететь, как птичка.
Что приготовить на праздники?
Этим вопросом задаются многие хозяйки. В чешских семьях, которые почитают семейные обычаи, готовят традиционные праздничные блюда. Одним из неразлучных съестных тандемов считается рождественский карп и картофельный салат. Кстати, в канун Рождества живых карпов массово продают на улицах Праги и других чешских городов.
Обычно рыбу жарят, а в качестве гарнира подают картофельный салат. Чешуйку на счастье кладут под тарелку каждому из гостей. После обеденного ужина она попадает в кошельки практически всех чехов, так как считается, что она приносит деньги.
Безусловно, ни один праздник не возможен без сладостей, а их в Чехии традиционно выпекают очень много. Среди наиболее популярных – ванильные рогалики и кокосовое печенье. Отдельного упоминания заслуживает рождественский штоллен, или штола, как его называют чехи. Этот вкуснейший кекс с цукатами пришел в Чехию из Германии и прочно завоевал сердца и желудки здешних жителей. Кроме цукатов, в него также добавляют орешки и изюм, который размачивается в роме. С такой выпечкой праздничное настроение вам гарантировано!
Безусловно, ни один праздник не возможен без сладостей, а их в Чехии традиционно выпекают очень много. Среди наиболее популярных – ванильные рогалики и кокосовое печенье. Отдельного упоминания заслуживает рождественский штоллен, или штола, как его называют чехи. Этот вкуснейший кекс с цукатами пришел в Чехию из Германии и прочно завоевал сердца и желудки здешних жителей. Кроме цукатов, в него также добавляют орешки и изюм, который размачивается в роме. С такой выпечкой праздничное настроение вам гарантировано!
Что подарить на праздники?
Если со столом все более-менее понятно, то возникает другой вопрос, сложнее всякой головоломки: а что подарить свои близким и друзьям? Если кошелек не стесняет вашей фантазии, то в Чехии для вас открывается море вариантов и возможностей. Например, любимой можно подарить кольцо или другое ювелирное изделие с чешским гранатом. Этот полупрозрачный драгоценный камень небольшого размера огненно-красного или кровавого оттенков в филигранной огранке смотрится просто ошеломляюще.
Еще один хороший вариант – прогуляться по ул. Парижской в Праге, где собраны бутики известных мировых брендов, продающих одежду и аксессуары класса люкс. Например, за красивой сумкой можно заглянуть в Louis Vuitton, а в прославленном некогда благодаря культовому фильму с Одри Хепберн бутике Tiffany, который открылся в Праге в начале осени, можно приобрести роскошные драгоценности.
Если денег все-таки не так много, то можно купить красивую бижутерию из чешского бисера, который, между прочим, славится далеко за пределами Чехии. А вообще предпраздничный шоппинг в Праге – это сплошное удовольствие и положительные эмоции, так как от богатого ассортимента товаров разбегаются глаза.
Покупать подарки можно как в торговых центрах, так и на традиционных рождественских ярмарках, где продают множество приятных мелочей. Ярмарка на Вацлавской площади даже предлагает возможность лично выловить карпа!
Как провести время на праздники?
Здесь вариантов может быть очень много, например, поехать в путешествие и отметить Рождество и Новый год в жарких странах. Можно отправиться в кафе или ресторан. Но большинство выбирает более демократичный вариант – праздничный стол и семейный просмотр телевизора. В Чехии особенно любят «Три орешка для Золушки» (Tři ořišky pro Popelku), довольно новый фильм (1999 г.) «Норки» режиссера Яна Гржебейка (Pelíšky) и, как ни странно, советскую сказку «Морозко». Вы всегда можете посвятить вечер просмотру других интересных чешских фильмов.
В общем, зима пришла и принесла с собой все самое лучшее, чтобы вытянуть людей из их обыденной рутины и подарить моменты счастья и радостного настроения.
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