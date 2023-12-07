Какие праздники отмечают жители Чехии в декабре: даты, традиции и любимые угощения

Артём Михалап 8 декабря 2023 17:00 8858

Декабрь по традиции – это не просто первый месяц зимы, но начало целого праздничного сезона! Недаром к 1-му декабря витрины многих магазинов уже украшены в рождественско-новогоднем стиле, на главных площадях городов устанавливаются нарядные елки, проводится торжественная церемония их зажигания. Взрослые и особенно дети уже предвкушают обилие подарков и радости, которые им принесет праздничный декабрь. Прежде всего, эти слова актуальны по отношению к Чешской Республике, где плотность праздников на первый месяц зимы выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Итак, обо всем по порядку.