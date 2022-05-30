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Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось

Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось

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В период с 2020 по 2021 год количество людей, употребляющих алкоголь ежедневно или через день, уменьшилось, как и среднее потребление чистого алкоголя на душу населения. Тем не менее, через день или чаще пил каждый шестой чех старше 15 лет, но трезвенников тоже стало больше. Около четверти населения все еще курит, все больше людей используют электронные сигареты и другие альтернативы. Это следует из Национального исследования употребления табака и алкоголя в Чешской Республике в 2021 году на репрезентативной выборке из 1788 человек, о котором сегодня в пресс-релизе сообщил Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ).
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось

В предыдущие два года рестораны неоднократно закрывались, сокращали часы работы или количество мест. Эксперты опасались, что больше людей будут пить алкоголь дома.

«Анализ потребительских привычек взрослых чехов за последние десять лет указывает на высокую степень стабильности. В международном масштабе Чешская Республика является одной из стран с очень высоким уровнем потребления алкоголя», — сказала директор SZÚ Барбора Мацкова. По ее словам, такое употребление алкоголя имеет медицинские, социальные и экономические последствия.

«Уменьшение этого ущерба требует создания более эффективной системы мер по сокращению как предложения, так и спроса», — добавила она.

15,4% людей сообщили об употреблении алкоголя ежедневно или через день, что на 4,4% меньше по сравнению с 2020 годом. Длительно воздерживающихся от алкоголя — 17,7%, в 2020 году — менее 16%. Среднегодовое потребление алкоголя также снизилось по сравнению с прошлым годом, вероятно, из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Без учета трезвенников в 2020 году на душу населения приходилось восемь литров алкоголя, а в прошлом году – 6,9 литра. 

Эксперты также указали на связь между курением и вредным употреблением алкоголя:

«Около 40% курильщиков и злоупотребляющих алкоголем находятся в группе риска. В то же время риски для здоровья логически усиливаются для человеческого организма при употреблении обоих этих вредных веществ, вызывающих привыкание, то есть табака и алкоголя», — пояснила Мацкова.

Всего в прошлом году сигареты курили 24,4% людей старше 15 лет, что на 1,3% больше, чем в 2020 году.

«Однако, несмотря на периодические ежегодные отклонения, в наблюдаемых годах с 2012 по 2021 год можно наблюдать постоянное снижение доли курильщиков в населении», — говорится в сообщении SZÚ.

В 2012 году сигареты курила почти треть населения. В прошлом году ежедневно курили 22% мужчин и 13,3% женщин, причем мужчины чаще всего от 15 до 24 сигарет, женщины от пяти до девяти. Доля тех, кто выкуривает более 25 сигарет в день, по сравнению с прошлым годом уменьшилась. Если в 2020 году их было девять процентов, то в прошлом году меньше трех процентов.

«Население Чехии курит в основном классические сигареты. Доля других табачных изделий, предназначенных для курения, невелика», — сказала Мари Неедла, руководитель Центра поддержки общественного здравоохранения SZÚ. Даже альтернативы сигаретам, в которых табак не горит, небезопасны для здоровья:

«Многие люди ошибочно полагают, что если они не курят табак в виде сигарет, сигар или трубок, они не делают ничего плохого для своего здоровья. Но это большая ошибка», — сказал директор SZÚ. По ее словам, электронная сигарета содержит до 20% никотина и при нагревании распадается на вредные химические вещества.

«В аэрозоле [паре] некоторых электронных сигарет были обнаружены триметил-пиразин, формальдегид, тяжелые металлы и другие вредные вещества», — добавила она. По ее словам, подобные риски несет и нагретый табак. В прошлом году электронные сигареты курили 7,4% населения, что на треть больше, чем год назад. Аналогичным образом увеличилась доля потребителей нагреваемого табака. Более половины курильщиков электронных сигарет курят и обычные сигареты. Но более 28% курильщиков электронных сигарет никогда раньше не курили.

Около 1,7% населения использовали никотиновые паучи, 6,6 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. «Если эти альтернативные продукты помогут курильщикам в процессе отказа от курения, они могут быть пока менее вредными, чем обычные сигареты. Но опасность есть, и статистика показывает, что они поддерживают зависимость людей, которые никогда раньше не курили», — добавила Неедла.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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