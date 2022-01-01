США предоставят Чехии 2,7 млрд крон на модернизацию армии

Чехия получит около 2,7 млрд крон в качестве поддержки от США на модернизацию армии, компенсацию за поставки в Украину и киберзащиту. Конгресс США одобрил это решение 29 сентября.

По информации посольства США в Чехии, Конгресс выделил 100 млн долларов (почти 2,55 млрд крон) в рамках пакета «Иностранное военное финансирование», который является частью второго пакета помощи Украине.

Кроме того, американцы предоставят Чехии около 6 млн долларов (примерно 152,8 млн крон) на киберзащиту.

«Мы рассматриваем этот подарок как выражение признательности за то, как Чехия помогает Украине с самого начала конфликта и насколько мы ответственны за нашу безопасность и безопасность наших союзников», — заявила министр обороны Яна Чернохова.

Источник: novinky.cz