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США предоставят Чехии 2,7 млрд крон на модернизацию армии

США предоставят Чехии 2,7 млрд крон на модернизацию армии

Партнер рубрики:
Kochy
29 сентября
15:07
101
Чехия получит около 2,7 млрд крон в качестве поддержки от США на модернизацию армии, компенсацию за поставки в Украину и киберзащиту. Конгресс США одобрил это решение 29 сентября.

США предоставят Чехии 2,7 млрд крон на модернизацию армии

По информации посольства США в Чехии, Конгресс выделил 100 млн долларов (почти 2,55 млрд крон) в рамках пакета «Иностранное военное финансирование», который является частью второго пакета помощи Украине.

Кроме того, американцы предоставят Чехии около 6 млн долларов (примерно 152,8 млн крон) на киберзащиту.

«Мы рассматриваем этот подарок как выражение признательности за то, как Чехия помогает Украине с самого начала конфликта и насколько мы ответственны за нашу безопасность и безопасность наших союзников», — заявила министр обороны Яна Чернохова.

 Источник: novinky.cz



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