Зачем покупать туристическую страховку, если уже есть карточка VZP Чехии? Подводные камни и стоимость лечения в разных странах

Синяя карточка, известная как Европейская карта медицинского страхования (EHIC), доказывает медицинскому учреждению, что вы застрахованы в стране Европейского союза (ЕС) или в других странах, включая Норвегию, Лихтенштейн, Исландию, Швейцарию, Северную Македонию и Сербию, если вам необходимо пройти обследование и лечение за рубежом. Это означает, что необходимое вам лечение будет оплачено соответствующей медицинской страховой компанией.

Тот же объем услуг, что и для местных жителей

Если же вы попытаетесь сэкономить несколько сотен крон на оформлении туристической страховки и будете полагаться только на свою страховую карточку, в случае осложнений со здоровьем вы можете оказаться в затруднительном положении. Условия медицинского страхования, а также покрытие медицинских расходов не одинаковы во всех странах ЕС.





Цены на процедуры и транспортировку пациентов в отдельных странах



Лечение / медицинские вмешательства / транспортировка | Страна | Расходы в Kč

Амбулаторное лечение аллергии на солнце | Хорватия, Греция | 2200 – 4100 Kč

Амбулаторное лечение простуды от кондиционера | Турция | 2700 – 6900 Kč

Однодневная госпитализация с проблемами кишечника | Египет | 3300 – 9600 Kč

Однодневная госпитализация с проблемами кишечника | Доминиканская Республика | 100 000 Kč

1 день в отделении интенсивной терапии - подключение к устройствам | Франция | 109 600 Kč

Операция по удалению аппендикса | Испания | 216 000 - 270 000 Kč

Оказание помощи и лечение осложненного перелома кисти | Австралия, Новая Зеландия | 240 000 - 280 000 Kč

5-дневная госпитализация - внутренние повреждения и множественные переломы | Объединенные Арабские Эмираты | 910 000 Kč

Недельная госпитализация в связи с тепловым ударом | Болгария | 361 700 Kč

Трансфер на машине скорой помощи в Чешскую Республику | Италия | 76 700 Kč

Трансфер по воздуху в Чешскую Республику | Тунис | 515 100 Kč

Трансфер по воздуху в Чешскую Республику | Таиланд | 1 500 000 Kč

Тромбоэмболия легочной артерии | США | 1 550 000 Kč

Источник: ERV Evropská pojišťovna





В странах, где ваша медицинская карта признается, вы будете иметь право на основное и необходимое с медицинской точки зрения медицинское обслуживание в рамках государственного медицинского страхования на тех же условиях, что и граждане этой страны. В реальной жизни это означает, что вы будете лечиться только в государственных медицинских учреждениях, и, если местные жители доплачивают за лечение или лекарства, эти условия будут распространяться и на вас. Поэтому сумма доплаты немаленькая, от сотен до тысяч крон, как за лечение у врача, так и за лекарства, кроме того, вы должны учесть плату за пребывание в больнице.

Если вам придется оплачивать лечение или лекарства из собственного кармана, страховая компания возместит вам только ту сумму, в которую обошлось бы такое же лечение в вашей стране.





Если ваше состояние здоровья требует транспортировки домой, то все расходы будут оплачиваться из вашего кармана. «Ваша страховая компания может по своему усмотрению в исключительных случаях оплатить только транспортировку из Германии, Словакии, Сербии и Черногории», — говорится на сайте организации потребителей dTest.

И последнее, но не менее важное: вы не имеете права на так называемые консультационные услуги, предоставляемые компаниями по страхованию путешествий. Поэтому вы должны позаботиться обо всем сами.

Страхование путешествий с консультацией (ассистенцией)

Оформление туристической страховки занимает всего несколько минут, оформить ее можно и онлайн, причем многие страховщики предлагают скидку от 10 до 20%. Вне зависимости от места назначения, видов деятельности, продолжительности пребывания и количества человек она, скорее всего, обойдется вам в несколько сотен крон. Это сумма, которая увеличит ваш отпускной бюджет, но она определенно того стоит.





Такой вид страховки можно приобрести у нашего проверенного страхового агента — Оксаны Мансуровой. Кроме того, Оксана предоставляет бесплатную вводную консультацию до 30 минут по всем видам страхования для иностранцев в Чехии.







Услуги помощи также являются неотъемлемой частью страхования путешественников. Они помогут вам в случае травмы, болезни, потери багажа и т.д. Поэтому в экстренной ситуации не стоит медлить — обращайтесь за помощью в службу помощи, номер которой вам дали при оформлении страховки. На всякий случай стоит всегда держать его при себе, лучше всего в мобильном телефоне, вместе с номером вашего полиса.

Тогда вы сможете обсудить свою ситуацию с оператором службы помощи. В зависимости от того, где вы находитесь, он сможет найти ближайшее медицинское учреждение и при необходимости организовать переводчика. Он также должен проследить за тем, чтобы члены вашей семьи были проинформированы о ситуации. Помощь включает в себя возвращение туристов на родину. В случае если вы причинили какой-либо ущерб за границей, служба помощи должна организовать юридическую поддержку.

Скорее всего, вам придется оплачивать расходы на лечение или лекарства из собственного кармана. Поэтому неплохо иметь при себе либо достаточную сумму наличных, либо деньги на счету. Страховая компания возместит вам расходы на основании имеющихся подтверждений.

Самые дорогостоящие случаи, когда чешские службы поддержки помогли путешественникам, оказавшимся в беде

Сотрудники компании Global Assistance решили сложную задачу по возвращению беременной клиентки из Бангкока в Градец-Кралове. Состояние здоровья клиентки потребовало быстрой транспортировки воздушным транспортом Air Ambulance, стоимость помощи составила более 4 миллионов чешских крон.

В конце 2022 года Europ Assistance вела одно из самых сложных и дорогостоящих дел. Речь идет о несчастном случае на скутере на Бали (Индонезия). После доставки клиента в больницу была проведена ампутация ноги. Стоимость вмешательства по оказанию помощи составила 2,5 миллиона чешских крон.

Клиентка Allianz заболела малярией в Южном Судане, где она работала волонтером. Состояние клиентки было тяжелым, в стране не было оборудования и необходимых лекарств, поэтому нужно было как можно скорее организовать транспортировку в полностью оборудованную больницу. Компания по оказанию помощи организовала специальный авиаперелет в больницу в Йоханнесбурге. Как только состояние клиентки стабилизировалось, ее доставили домой коммерческим рейсом с медицинским сопровождением бизнес-класса. Общие затраты составили более 1,5 млн крон.

Среди сложных мер, принятых компанией Euro Center, были, например, возвращение клиента с психиатрическим заболеванием из Малайзии с сопровождением и возвращение клиента из Омана с диагнозом «расслоение аорты и почечная недостаточность». Стоимость обоих мероприятий по оказанию помощи исчислялась сотнями тысяч крон.

Источник: Чешская ассоциация ассистирующих компаний





______________________

420on рекомендует:







Следите за новостями Чехии в соцсетях:



