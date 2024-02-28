Процентные ставки по сберегательным счетам постепенно снижаются
1 марта 2024
21:00
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Золотой век сберегательных счетов, похоже, подходит к концу. Процентные ставки во многих случаях медленно снижаются, а самые высокие ставки часто зависят от различных условий. Снижение ставок заметно и по срочным вкладам. Однако по-прежнему можно получить шесть и более процентов.
Это связано с решениями центрального банка: он уже дважды снижал базовые процентные ставки, на которых основываются проценты по сберегательным и срочным вкладам. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения ставок по депозитным продуктам.
«На основании снижения базовой процентной ставки Чешским национальным банком мы снизили процентную ставку по сберегательным счетам с начала марта», — сообщила представитель Moneta Money Bank Зузана Филипова. При сумме остатка до 1 миллиона крон банк предлагает процентную ставку в размере 5,1% в год вместо нынешних 5,3%.
Акции еще вырастут в этом году, считают аналитики
J&T Bank уже снизил ставки в первой трети февраля и сделает это снова. «Изменение ставок коснется только новых продуктов и вкладов, но не существующих», — сказала пресс-секретарь Моника Весела. Изменения коснутся только срочных вкладов, но не сберегательных счетов.
В банке Creditas небольшое снижение произошло 19 февраля, когда ставка упала с 5,5 до 5,4% для вкладов до полумиллиона и с 3 до 2,9% сверх этого порога. «В целом, однако, мы хотим, чтобы наше предложение было одним из лучших на рынке», — сказала Люция Брункликова, директор по коммуникациям.
Одновременно с этим Max Banka скорректировал ставки. «С начала года годовая процентная ставка по сберегательному счету в кронах снизилась на 0,31%», — сообщила пресс-секретарь банка Анна Бакошова. В Райффайзенбанке максимальная процентная ставка по сберегательному счету с начала года до изменения во второй трети февраля снизилась с 5,20 до 5%.
Развитие в зависимости от ситуации
Другие банки также объявили о внесении изменений в свои депозитные продукты, правда, пока не уточняя их. «В ČSOB мы сохраним текущие ставки без изменений до 5 апреля», — сказала пресс-секретарь банка Михаэла Прухова, добавив, что по вкладам до четверти миллиона можно получить до 5%. «Мы вновь вводим проценты по сберегательным счетам в виде базовой ставки и бонуса. С апреля базовая ставка будет равна 1,5 + бонус, размер которого мы объявим в конце марта. Таким образом, итоговая ставка будет соответствовать рыночным условиям», — добавила она.
«На данный момент мы не меняем процентную ставку или ее условия, но мы следим за действиями национального банка и ситуацией на рынке, и не исключено, что в ближайшее время мы изменим процентную ставку по сберегательным счетам», — сказал Филип Грубы из Česká spořitelna.
В остальных случаях банки обычно ссылаются на то, что они будут реагировать в зависимости от ситуации. MBank хочет гарантировать ставки по сберегательным счетам к концу полугодия.
Текущие проценты по сберегательным счетам
«На основании снижения базовой процентной ставки Чешским национальным банком мы снизили процентную ставку по сберегательным счетам с начала марта», — сообщила представитель Moneta Money Bank Зузана Филипова. При сумме остатка до 1 миллиона крон банк предлагает процентную ставку в размере 5,1% в год вместо нынешних 5,3%.
Акции еще вырастут в этом году, считают аналитики
J&T Bank уже снизил ставки в первой трети февраля и сделает это снова. «Изменение ставок коснется только новых продуктов и вкладов, но не существующих», — сказала пресс-секретарь Моника Весела. Изменения коснутся только срочных вкладов, но не сберегательных счетов.
В банке Creditas небольшое снижение произошло 19 февраля, когда ставка упала с 5,5 до 5,4% для вкладов до полумиллиона и с 3 до 2,9% сверх этого порога. «В целом, однако, мы хотим, чтобы наше предложение было одним из лучших на рынке», — сказала Люция Брункликова, директор по коммуникациям.
Одновременно с этим Max Banka скорректировал ставки. «С начала года годовая процентная ставка по сберегательному счету в кронах снизилась на 0,31%», — сообщила пресс-секретарь банка Анна Бакошова. В Райффайзенбанке максимальная процентная ставка по сберегательному счету с начала года до изменения во второй трети февраля снизилась с 5,20 до 5%.
Развитие в зависимости от ситуации
Другие банки также объявили о внесении изменений в свои депозитные продукты, правда, пока не уточняя их. «В ČSOB мы сохраним текущие ставки без изменений до 5 апреля», — сказала пресс-секретарь банка Михаэла Прухова, добавив, что по вкладам до четверти миллиона можно получить до 5%. «Мы вновь вводим проценты по сберегательным счетам в виде базовой ставки и бонуса. С апреля базовая ставка будет равна 1,5 + бонус, размер которого мы объявим в конце марта. Таким образом, итоговая ставка будет соответствовать рыночным условиям», — добавила она.
«На данный момент мы не меняем процентную ставку или ее условия, но мы следим за действиями национального банка и ситуацией на рынке, и не исключено, что в ближайшее время мы изменим процентную ставку по сберегательным счетам», — сказал Филип Грубы из Česká spořitelna.
В остальных случаях банки обычно ссылаются на то, что они будут реагировать в зависимости от ситуации. MBank хочет гарантировать ставки по сберегательным счетам к концу полугодия.
Текущие проценты по сберегательным счетам
- Airbank | 5%
- Banka Creditas | 5,4%
- Česká spořitelna | 5%
- ČSOB | 5%
- Fio banka | 5,5%
- J&T Banka | 5%
- Komerční banka | 5%
- Max banka | 5,7%
- mBank | 5,5 %
- Moneta Money Bank | 5,1%
- Oberbank | 2,75 %
- Raiffeisenbank | 5%
- Trinity Bank | 6,3%
- UniCredit Bank | 5,75%
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