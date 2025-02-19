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Чехи выделили 7 миллиардов на помощь миллионам украинцев

Новости и статьи
20 февраля 2025
15:00
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Чехи проявили щедрость и пожертвовали истощенным военными действиями украинцам почти семь миллиардов крон, на которые чешские гуманитарные организации оказали помощь 3,6 миллионам человек непосредственно в Украине и 400 тысячам беженцев, получившим убежище в Чехии.
Тем не менее, финансовая поддержка сокращается, но, по словам представителей гуманитарных организаций, она будет необходима и после окончания войны.

«Общество стало более прохладным, что естественно, прежняя героическая поддержка первого года ушла, но чехи все равно поддерживают Украину», — говорит Микулаш Кроупа, руководитель проекта «Память народа». Сначала в Украину были ввезены бронежилеты, беспилотники и 20 000 медицинских комплектов.

Недавно туда доставили два полевых госпиталя. 

«К сожалению, один из них был разбомблен российской артиллерией», — отметил Кроупа.

Организация «Врачи без границ» работает непосредственно в Украине уже более 25 лет. По словам Томаша Бендела, чешские медики работают в 13 точках вблизи линии фронта и, помимо медицинской помощи, в основном занимаются транспортировкой раненых и пострадавших в более безопасные места на западе страны. 

«Мы осуществили более 1400 эвакуаций», — отметил Бендел. Он добавил, что печальным фактом украинской войны является то, что врачи и медики также подвергаются обстрелам со стороны российских агрессоров — На данный момент зафиксировано 2200 нападений на медицинские объекты.

Андреа Крхова из консорциума 22 чешских НПО, помогающих беженцам, сообщила, что они оказали помощь более чем в двух миллионах случаев. По словам Крховой, из 400 000 украинцев, обратившихся за временной защитой в Чехии, многие смогли трудоустроиться и являются благом для чешской экономики. Однако, по ее словам, наиболее уязвимыми являются дети и подростки, которые бросают школу и вынуждены подрабатывать нелегально. «К сожалению, они становятся легкой добычей для агентов-эксплуататоров», — отметила она.

Чешские гуманитарные работники говорят, что Украине потребуется поддержка в течение десятилетий после окончания войны.

«Потребуются десятки лет на восстановление инфраструктуры и разминирование, а на восстановление психосоматического здоровья украинцев уйдет гораздо больше времени», — говорит Эвжен Дивиш из Чешской благотворительной организации.
Чехия Украина благотворительность
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