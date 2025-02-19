Чехи выделили 7 миллиардов на помощь миллионам украинцев

Тем не менее, финансовая поддержка сокращается, но, по словам представителей гуманитарных организаций, она будет необходима и после окончания войны.





«Общество стало более прохладным, что естественно, прежняя героическая поддержка первого года ушла, но чехи все равно поддерживают Украину», — говорит Микулаш Кроупа, руководитель проекта «Память народа». Сначала в Украину были ввезены бронежилеты, беспилотники и 20 000 медицинских комплектов.



Недавно туда доставили два полевых госпиталя.





«К сожалению, один из них был разбомблен российской артиллерией», — отметил Кроупа.



Организация «Врачи без границ» работает непосредственно в Украине уже более 25 лет. По словам Томаша Бендела, чешские медики работают в 13 точках вблизи линии фронта и, помимо медицинской помощи, в основном занимаются транспортировкой раненых и пострадавших в более безопасные места на западе страны.



«Мы осуществили более 1400 эвакуаций», — отметил Бендел. Он добавил, что печальным фактом украинской войны является то, что врачи и медики также подвергаются обстрелам со стороны российских агрессоров — На данный момент зафиксировано 2200 нападений на медицинские объекты.



Андреа Крхова из консорциума 22 чешских НПО, помогающих беженцам, сообщила, что они оказали помощь более чем в двух миллионах случаев. По словам Крховой, из 400 000 украинцев, обратившихся за временной защитой в Чехии, многие смогли трудоустроиться и являются благом для чешской экономики. Однако, по ее словам, наиболее уязвимыми являются дети и подростки, которые бросают школу и вынуждены подрабатывать нелегально. «К сожалению, они становятся легкой добычей для агентов-эксплуататоров», — отметила она.



Чешские гуманитарные работники говорят, что Украине потребуется поддержка в течение десятилетий после окончания войны.



«Потребуются десятки лет на восстановление инфраструктуры и разминирование, а на восстановление психосоматического здоровья украинцев уйдет гораздо больше времени», — говорит Эвжен Дивиш из Чешской благотворительной организации.