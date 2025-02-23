Чехи потратили 983 миллиарда крон на азартные игры в 2024 году

Как и прежде, наибольшая часть ставок приходилась на технические игры, включая игровые автоматы, на которые было сделано ставок на сумму 774,9 миллиарда крон. Здесь объем депозитов увеличился на 13,2%, а выигрыши составили 739,7 миллиарда крон, что равняется 78,8% от всех ставок.





Ставки на спорт заняли второе место, составив 145,2 миллиарда крон, с ростом на 10% по сравнению с прошлым годом. Выплаченные выигрыши в этой категории составили 129,7 миллиарда крон.





Объем ставок на живые игры, такие как рулетка и покер, увеличился на 11,9% и достиг 37,6 миллиарда крон. В лотереях, таких как Sportka и скретч-карты, ставки составили 25,2 миллиарда крон, что на 6,6% больше, чем в 2023 году. В других категориях азартных игр, например, бинго и небольшие турниры, объем ставок был незначительным.





Продолжилась тенденция перехода игроков из игорных залов в онлайн-формат, где доля интернет-ставок возросла в большинстве игр.



Исключение составляют живые лотереи, где этот показатель остался прежним. В ставках на фиксированные коэффициенты доля интернет-ставок достигла 95,8%.





Также в 2024 году ставка налога на live-игры, ставки с коэффициентами, бинго и небольшие турниры увеличилась с 23 до 30%, в то время как для технических игр и лотерей она осталась на уровне 35%.