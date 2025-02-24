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Группа PPF приобретает Hilton Prague — крупнейший отель в Чешской Республике

Новости 420on
25 февраля 2025
08:00
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Группа PPF Ренаты Келлнеровой приобрела компанию Quinn Hotels Prague, которая владеет крупнейшим отелем в Чешской Республике Hilton Prague.
Брокерская компания CBRE сообщила ČTK, что эта сделка стала крупнейшей продажей одного гостиничного объекта в Центральной и Восточной Европе. CBRE не раскрыла сумму сделки, но ранее издание Hospodářské noviny оценило ее в несколько миллиардов крон.

«В Европе немного отелей, которые были бы так хорошо подготовлены к потребностям современного глобального рынка конгрессного туризма, как Hilton Prague. Как мы и предполагали в июле, интерес инвесторов был высок на протяжении всего тендерного процесса», — сказал Кеннет Хаттон, глава отдела отелей CBRE в Европе.

По словам CBRE, с 2018 года владельцы вложили в отель более 50 миллионов евро (примерно 1,3 миллиарда крон по текущему курсу). Продажа отеля была одобрена Управлением по защите конкуренции в конце января. Hilton Prague, ранее называвшийся Atrium Hotel, был построен в 1991 году государственной компанией Cedok в сотрудничестве с французской CBC Paris. 

В отеле 11 этажей и 791 номер. В нем останавливались государственные деятели, в том числе президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама, а также звезды кино и музыки. Площадь конференц-зала составляет около 5 000 квадратных метров.

У Quinn Hotels ирландские владельцы, а единственным акционером является люксембургская компания Quinn Group Luxembourg Hotels. Об этом говорится в годовом отчете компании за 2023 год. Согласно финансовой отчетности за предыдущий год, чистый оборот компании составил 1,3 миллиарда крон, а 2023 год она закончила с убытком в 160 миллионов крон по сравнению с прибылью в 239 миллионов крон годом ранее. В годовом отчете компании также указано, что согласно оценке, проведенной независимой компанией CBRE, по состоянию на декабрь 2022 года ее стоимость составляла 250,4 миллиона евро, или более 6 миллиардов крон.

Ранее PPF Group объявила о покупке Quinn Hotels Prague через PPF Real Estate. Сервер Seznam Zprávy отметил, что PPF Group и миллиардер Михал Стрнад создали совместное предприятие и планируют инвестировать в недвижимость. Компания Majestic Hospitality, в которой PPF принадлежит 70% через свою компанию PPF Real Estate, а Стрнаду — 30% через его компанию Industry SPV, зарегистрированную в Торговом реестре с 19 декабря прошлого года. Совместное предприятие было создано вскоре после того, как холдинг PPF объявил о заключении соглашения о приобретении компании Quinn Hotels Praha.

Инвестиционная группа PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке. Она инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Активы группы составляют 44,1 миллиарда евро, или около 1,1 триллиона крон, а штат сотрудников насчитывает 47 000 человек по всему миру.
гостиницы бизнес Прага Чехия Петр Келлнер
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