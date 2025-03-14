Фермеры в Чехии получат субсидии на утилизацию асбестовых крыш

По словам министра, деньги на субсидию выделяются из платы за утилизацию отходов. Фермеры могут подавать заявки до тех пор, пока деньги не закончатся, но не позднее середины следующего года. Один заявитель может получить на свой проект до 1 миллиона чешских крон. Субсидия может покрыть половину соответствующих расходов, а именно: вывоз, утилизацию и экологическую переработку кровельного материала. Лимит составляет 30 000 чешских крон за тонну асбеста.



Фермеры, имеющие до пятидесяти работников, могут подать заявку на получение субсидии с понедельника. «Мы рассчитываем охватить несколько сотен зданий или несколько сотен заявок», — сказал Хладик.



Он обосновал ограничение субсидии в зависимости от размера хозяйства тем, что предложенные 100 миллионов чешских крон в противном случае будут быстро исчерпаны. «Именно поэтому мы начинаем с самых маленьких ферм».



«Мы делаем это в качестве пилотной акции, чтобы увидеть спрос и посмотреть, как это работает. В будущем мы готовы распространить этот призыв на физических и юридических лиц», — сказал Хладик, отметив, что покрытые асбестом здания сейчас часто стареют и нуждаются в ремонте.



Асбест — это минерал из группы силикатов, длинные волокна которого попадают в легкие с вдыхаемым воздухом. Здесь эти стойкие волокна вызывают местную реакцию, которая может привести к заболеванию.

Глава министерства охраны окружающей среды отметил, что этернит также встречается, например, на крышах дач или загородных домов, особенно в горных и предгорных районах. «Но на первом этапе мы хотели обратиться к фермерам, потому что охват сельскохозяйственных сооружений — общенациональный», — рассуждает он.



Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) сказал, что призыв к субсидированию позволит небольшим фермерским хозяйствам отремонтировать крыши, которые затем можно будет использовать, например, для фотоэлектрических панелей. По оценкам экспертов, общая площадь крыш сельскохозяйственных зданий в Чешской Республике составляет почти 40 миллионов квадратных метров, из которых 14,5 миллионов квадратных метров можно использовать для фотоэлектрических панелей. «Это более двух тысяч футбольных полей», — отметил Выборный. Субсидии на фотовольтаику можно получить и по другим программам.



Асбестовые волокна могут вызвать осложнения со здоровьем, особенно при вдыхании. Существует риск повреждения легких, известного как асбестоз, при котором легочная ткань рубцуется, дыхание затрудняется, а легкие не могут в достаточной степени насыщать кровь кислородом. В результате длительного воздействия у людей может развиться рак.



Гигиенисты проверяют, например, школьные здания, а также контролируют снос зданий, содержащих асбест, таких как телекоммуникационные здания в пражском районе Ольшаны. В ходе проверок внимание уделяется как риску для работников, так и выбросу мелких волокон в окружающую среду. Асбест встречается и в природе, поэтому санитарные инспекторы также проверяют карьеры, где добываются породы, потенциально содержащие асбест.



«У нас до сих пор много зданий, в которых присутствует асбест, и мы часто имеем дома различные детали», — говорит архитектор и градостроитель Анна Беата Габлова. «Чешская ассоциация по удалению асбеста в прошлом провела оценку, и в Чехии до сих пор насчитывается более семи миллионов тонн неудаленного асбеста», — сказала эксперт, добавив, что популярность асбеста объясняется в основном его долговечностью.



«Это был огнеупорный, теплоизолирующий, идеальный материал», — пояснила она.



«Его история очень глубока, но в широких масштабах он начал использоваться в середине XIX века, а к первой половине XX века уже появились признаки того, что он может быть опасен. У нас есть доказательства того, что он действительно опасен, начиная со второй половины двадцатого века», — описывают специалисты историю асбеста.