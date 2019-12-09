Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
23.07
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Правила получения чешского гражданства станут строже

Правила получения чешского гражданства станут строже

Александра Кириченко 1050 0
Кабинет министров 9 декабря одобрил поправку к закону о гражданстве. Она вводит ряд новых требований. Например, соискатели должны будут подтвердить, что не совершали некоторые правонарушения.
Правила получения чешского гражданства станут строже

Речь идет, в частности, о нарушении общественного порядка. Также закон уточняет требования к финансовому обеспечению претендентов на гражданство. Теперь они должны будут не только показать источники и размеры своих доходов, но и подтвердить, что этих сумм достаточно для покрытия их потребностей. Если у подающего заявление есть дети, он должен будет подтвердить, что способен их содержать.

Люди, прожившие в Чешской Республике не менее десяти лет, должны будут предъявить свидетельства своего фактического нахождения в стране. Это могут быть трудовые договоры, школьные аттестаты и т.д.

От сдачи экзамена на знание чешского языка (уровень B1) и чешских реалий будут освобождены те, кто как минимум три года обучался на чешском языке в начальной, средней, высшей или профессиональной школе или в консерватории, при этом нужно будет подтвердить не только продолжительность, но и результаты обучения. Таким образом правительство рассчитывает исключить случаи, когда засчитывалось обучение в школах, не соответствующих правовым нормам.

Соискатели в возрасте от 18 лет до 21 года смогут получить гражданство в упрощенном режиме, однако его предоставление больше не будет им гарантировано.

Законопроект также исключает пересмотр в судебном порядке решения об отказе в предоставлении гражданства людям, признанным представляющими угрозу для безопасности страны.

Отмечается, что с принятием поправок граждане Словакии, которым после распада Чехословакии получить гражданство Чехии было проще, чем остальным, должны оказаться в том же положении, что и граждане остальных стран Евросоюза.

Теперь инициативу предстоит рассмотреть нижней палате парламента. Изменения могут вступить в силу с середины 2020 года.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
гражданство законопроект правительство Парламент ЧР
Читайте
по теме 
Писатель Милан Кундера спустя 40 лет вновь получил гражданство Чехии
03.12.2019 10:48 Культура
Писатель Милан Кундера спустя 40 лет вновь получил гражданство Чехии
845 0
Получаем гражданство: как сдать экзамен на знание чешских реалий
18.11.2019 10:00 Жизнь
Получаем гражданство: как сдать экзамен на знание чешских реалий
2886 0
Своим гражданством гордятся 53% чехов
12.11.2019 16:49 Общество
Своим гражданством гордятся 53% чехов
1379 0
Экзамены для получения чешского гражданства: где сдавать и как записаться
07.10.2019 18:15 Образование
Экзамены для получения чешского гражданства: где сдавать и как записаться
5472 0
Последние новости:
09
декабря
Чехию ждет «мусорная революция»
09.12.2019 15:18 Общество
Чехию ждет «мусорная революция»
1621 0
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
460 0
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
09.12.2019 10:45 Экономика
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
638 0
Безработица упала до минимума за последние 23 года
09.12.2019 10:15 Экономика
Безработица упала до минимума за последние 23 года
335 0
08
декабря
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
534 0
07
декабря
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
07.12.2019 14:00 Интервью
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
1297 0
06
декабря
В Чехии открылся горнолыжный сезон
06.12.2019 17:11 Спорт
В Чехии открылся горнолыжный сезон
1309 0
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
06.12.2019 13:22 Спорт
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
1863 0
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
06.12.2019 12:09 Экономика
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
1267 0
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях
06.12.2019 10:24 Общество
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях
905 1


Мобильная версия