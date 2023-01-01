Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Завтра 4 февраля — День чехов, проживающих за рубежом

Завтра 4 февраля — День чехов, проживающих за рубежом

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
03 февраля
15:00
3891
В 2021 году Министерство иностранных дел объявило 4 февраля Днем ​​чехов, проживающих за границей. Таким образом дипломатия хочет подчеркнуть роль, которую соотечественники сыграли в истории Чехии.

Завтра 4 февраля — День чехов, проживающих за рубежом

Выбранная дата напоминает о дне, когда чешский педагог-гуманист, писатель, религиозный и общественный деятель Ян Амос Коменский в 1628 году покинул свою родину из-за репрессий против лиц некатолического вероисповедания. Два года назад дата 4 февраля была выбрана по итогам опроса среди чехов, результаты которого МИД опубликовал на своем сайте. Опрос проводился в период с начала июля по конец сентября, люди могли выбрать между пятью предложенными датами. За 4 февраля проголосовали 42% респондентов.

 

Источник: eurozpravy.czmzv.cz

На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 


читайте по теме
Assets
03 февраля
18:29
1
Общество
Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20-ти годам тюрьмы
Assets
03 февраля
18:22
8106
Общество
Каникулы в 2022/2023 учебном году и даты весенних каникул в Чехии
Assets
03 февраля
14:49
5851
Карьера
Собеседование на работу в Чехии: на какие вопросы работодателя вы не обязаны отвечать?
Assets
03 февраля
14:32
1350
Общество
В Чехии пьяная женщина в нижнем белье домогалась гостей роскошного ресторана
Последние новости:
Assets
03 февраля
18:29
1
Общество
Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20-ти годам тюрьмы
Assets
03 февраля
14:32
1350
Общество
В Чехии пьяная женщина в нижнем белье домогалась гостей роскошного ресторана
Assets
03 февраля
11:56
695
Экономика
Правительство Чехии решило выяснить, кто искусственно завышает цены на продукты
Assets
03 февраля
09:03
801
Политика
Петр Павел: «Больше смелости. Запад должен послать Киеву все, кроме ядерного оружия»
Assets
03 февраля
08:29
662
Экономика
Волна инфляции захлестнет и этот год. По прогнозу Центробанка Чехии, цены подскочат почти на 11%
Assets
02 февраля
19:49
1650
Общество
В Чехии вор забрал из сейфа золото на миллионы крон, но при этом посмотрел в камеру
Assets
02 февраля
17:21
1765
Экономика
Первый поставщик энергии в Чехии снизил цены. Кто же это?
Assets
02 февраля
15:49
638
Культура
Группа Tequilajazzz выступит с единственным концертом в Праге
Assets
02 февраля
15:22
5542
Общество
Андрей Воронин взломал чешскую визовую систему и заработал 850 млн крон
Assets
02 февраля
14:02
800
Культура
Куда пойти с 4 по 10 февраля: концерты Монеточки, Кейко Мацуи и другие мероприятия в Чехии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес