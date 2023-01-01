Завтра 4 февраля — День чехов, проживающих за рубежом

Выбранная дата напоминает о дне, когда чешский педагог-гуманист, писатель, религиозный и общественный деятель Ян Амос Коменский в 1628 году покинул свою родину из-за репрессий против лиц некатолического вероисповедания. Два года назад дата 4 февраля была выбрана по итогам опроса среди чехов, результаты которого МИД опубликовал на своем сайте. Опрос проводился в период с начала июля по конец сентября, люди могли выбрать между пятью предложенными датами. За 4 февраля проголосовали 42% респондентов.
Источник: eurozpravy.cz, mzv.cz
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