Экологический вопрос: почему пластиковый пакет лучше бумажного?

Перенаселение, технологии, дешевое сырье, экономика, которая строится на наращивании оборотов потребления — все это влияет на состояние окружающей среды. Природа не успевает самостоятельно перерабатывать отходы, которые производит человек.
Экологический след вещей оценивают через анализ жизненного цикла, потому что вред природе мы наносим не только на стадии утилизации ненужного, но еще на самой первой стадии добычи сырья и изготовления новых изделий. Этот анализ показывает, что не всегда натуральные материалы более экологичны.
Бумага — это натуральный материал, но для ее производства нужны деревья
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежедневно люди выбрасывают 270 тысяч деревьев, а 27 тысяч из них — спускают в унитаз. Сейчас на рынке есть туалетная бумага из макулатуры, на такой бумаге написано «вторичное волокно» — например Zewa+.
Уже на стадии производства бумажные изделия наносят больший вред окружающей среде, чем пластиковые, потому что на обработку целлюлозы уходит очень много энергии, воды и агрессивных химикатов. Для производства полиэтиленового пакета нужно всего 6% от того объема воды, который уходит на производство бумажного, и на 71% меньше энергии. При изготовлении пластикового пакета образуется в 5 раз меньше твёрдых отходов.
Конечно, совсем отказаться от использования изделий из бумаги и пластика сложно, но можно смягчить удар, который мы наносим планете, например, использовать их повторно. Самый простой совет — не покупать новый пакет в супермаркете, а складывать покупки в старый. Здесь важно отметить: пластиковый пакет предпочтительнее бумажного. Он не так легко рвется, не промокает и может служить очень долго.
С точки зрения переработки «искусственный» пакет снова выигрывает. Переработанный полиэтилен используется в разных сферах, а вот крафтовая бумага, в отличие от белой бумаги и картона, — не слишком востребованное вторсырье. Тем не менее вторичная переработка не нивелирует вред, нанесенный планете его изготовлением и одноразовым использованием.
Существует мнение, будто бумага лучше пластика, потому что она «легко разлагается», но это не совсем верно. Чтобы бумага разложилась, нужен кислород. На свалке бумажный мусор, заваленный другим мусором, не разлагается вообще.
Фото: USGS
К натуральным тканям тоже есть вопросы
С ростом потребления выросла и необходимость использовать новые площади для выращивания технических культур, почва в местах их выращивания не успевает восстанавливаться, а сам процесс требует огромного количества воды для полива.
Чтобы получить всего 1 килограмм хлопка, нужно потратить около 20 тысяч литров воды. Что такое килограмм хлопка? Одна футболка и одни джинсы! На полив хлопка ушло в буквальном смысле целое море — Аральское.
На состоянии окружающей среды сильно сказывается и применение минеральных удобрений – гербицидов и пестицидов. Вот и получается, что производство синтетических тканей «съедает» намного меньше природных ресурсов. Хотя у них есть серьезные недостатки — частицы синтетической одежды, которые отделяются при стирке, попадают в канализацию, а затем – в реки и моря.
Согласно отчету Международного союза охраны природы 2017 года, 35% микропластика поступает в мировой океан из наших стиральных машин.
Сегодня некоторые производители одежды стараются использовать органический хлопок. Он называется органическим, потому что процесс его выращивания – более бережный, без применения пестицидов, гербицидов и искусственных удобрений.
Органическое земледелие действительно помогает снизить воздействие на окружающую среду. К примеру, исследование, проведённое глобальной некоммерческой организацией Textile Exchange, показало, что органический хлопок гораздо меньше влияет на качество воды и биоразнообразие, а также в меньшей степени способствует закислению мирового океана и изменению климата по сравнению с обычным хлопком, выращенным интенсивным способом.
Ткань из органического хлопка более долговечна. Волокна органического хлопка более длинные и плотнее прилегают друг к другу, чем волокна обычного. А значит, изделия из него прослужат дольше.
Большой минус органического хлопка – низкая урожайность. Без генетических модификаций, недопустимых по стандартам органического земледелия, выращивается меньший объем хлопка, поэтому для полного перехода на органический метод под хлопок пришлось бы отвести гораздо больше земли, чем сейчас. А значит – вырубить больше лесов. К тому же для выращивания хлопка «мягким» методом нужно ещё больше воды: мы поливаем то же количество растений, чтобы получить меньше сырья для изготовления ткани.
Существуют альтернативные методы производства тканей из отходов и побочных продуктов других отраслей:
1. Создатель стартапа Mi Terro Роберт Луо использует хлопок из просроченного молока. А точнее – из выделенного протеина. Это мягкий, прочный, «дышащий» материал, из которого можно делать одежду, упаковку, медицинские маски.
2. Компания Circular Systems использует растительные сельскохозяйственные отходы для производства ткани, например, банановую кожуру, листья ананаса, стебли льна и конопли, порубленные стебли тростника, оставшиеся от производства сахара. Оборудование для первичной переработки таких отходов планируют устанавливать прямо в местах их образования – на фермах. По словам основателя проекта Исаака Никельсена, их использование может 2,5 раза покрыть мировую потребность в волокне.
Так что же всё-таки лучше: натуральное или искусственное? Правильный ответ – бережное, осознанное и устойчивое. То есть то, что позволит нам удовлетворять свои потребности, минимально разрушая окружающую среду. А в идеале – помогая ей. Да и как сегодня определить, что «искусственное», а что — «натуральное»? Можно ли считать «натуральной» бумагу, которую производят с применением жёстких химикатов? А куда отнести пластик PLA – полимер на основе растительных отходов, который часто используют для 3D-печати?
Источник: материал Вероники Мадьяровой для проекта «Чистые игры»