Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.63
USD
22.33
RUB
0.21
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Население Чехии увеличилось в прошлом году только за счет миграции

Население Чехии увеличилось в прошлом году только за счет миграции

anastasiia_kn 286
Причиной роста населения в 2021 году было только положительное сальдо внешней миграции.
Население Чехии увеличилось в прошлом году только за счет миграции

В прошлом году в Чешской Республике умерло 139 900 человек, это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой войны и на 10 600 человек больше, чем в 2020 году, первом году эпидемии коронавируса. 

Тогда смертность превысила число рождаемости на 28 100 человек. Это был самый большой естественный убыток населения в истории Чехии с 1918 года, сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ЧСУ). Однако, по их словам, в прошлом году население Чехии увеличилось на 21 900 человек до 10,516 миллиона человек.

«Причиной роста населения в 2021 году было только положительное сальдо внешней миграции, когда количество иммигрантов превысило количество эмигрантов на 50 000 человек», — сказала Терезия Штиглерова, начальник отдела демографической статистики ЧСУ.

Эти данные не учитывают изменившуюся  демографическую ситуацию Чехии с конца февраля 2022 года, когда увеличился наплыв беженцев после российского вторжения (прим. ред. 420on).


Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
иммиграция Чехия статистика
Читайте
по теме 
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
14.01.2022 13:13 Общество
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
2409
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
31.12.2021 12:06 Жизнь
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
1948
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
27.12.2021 15:41 Общество
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
2060
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
22.12.2021 09:44 Общество
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
1712
Последние новости:
21
марта
Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев
21.03.2022 15:10 Экономика
Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев
58
Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон
21.03.2022 14:05 Экономика
Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон
310
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
21.03.2022 14:01 Экономика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
340
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
21.03.2022 13:00 Общество
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
460
В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против
21.03.2022 12:46 Экономика
В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против
754
Рефинансировать или нет ипотеку от Sberbank CZ?
21.03.2022 12:42 Экономика
Рефинансировать или нет ипотеку от Sberbank CZ?
272
Медстрахование VZP: Государственных выплат Чехии для беженцев недостаточно
21.03.2022 11:43 Экономика
Медстрахование VZP: Государственных выплат Чехии для беженцев недостаточно
453
Прожиточный минимум в Чехии могут повысить
21.03.2022 10:53 Экономика
Прожиточный минимум в Чехии могут повысить
836
Беженцев в Прагу прибывает все меньше. Данные за воскресенье
21.03.2022 10:30 Политика
Беженцев в Прагу прибывает все меньше. Данные за воскресенье
730
Чешская компания Penam должна вернуть дотацию в размере 100 миллионов крон на производство тостового хлеба
21.03.2022 09:58 Экономика
Чешская компания Penam должна вернуть дотацию в размере 100 миллионов крон на производство тостового хлеба
354


Мобильная версия