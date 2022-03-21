Население Чехии увеличилось в прошлом году только за счет миграции

Причиной роста населения в 2021 году было только положительное сальдо внешней миграции.

В прошлом году в Чешской Республике умерло 139 900 человек, это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой войны и на 10 600 человек больше, чем в 2020 году, первом году эпидемии коронавируса.

Тогда смертность превысила число рождаемости на 28 100 человек. Это был самый большой естественный убыток населения в истории Чехии с 1918 года, сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ЧСУ). Однако, по их словам, в прошлом году население Чехии увеличилось на 21 900 человек до 10,516 миллиона человек.

«Причиной роста населения в 2021 году было только положительное сальдо внешней миграции, когда количество иммигрантов превысило количество эмигрантов на 50 000 человек», — сказала Терезия Штиглерова, начальник отдела демографической статистики ЧСУ.

Эти данные не учитывают изменившуюся демографическую ситуацию Чехии с конца февраля 2022 года, когда увеличился наплыв беженцев после российского вторжения (прим. ред. 420on).



Источник: ceskenoviny.cz

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