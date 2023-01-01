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Католическая Пасха в Чехии в 2023 году: как будут работать магазины

Католическая Пасха в Чехии в 2023 году: как будут работать магазины

Партнер рубрики:
Maria Hard
20 марта
12:45
30762
Будут ли магазины в Чехии открыты в Страстную пятницу или Пасхальный понедельник? Когда у детей школьные пасхальные каникулы? Рассказываем в этой статье.

Католическая Пасха в Чехии в 2023 году: как будут работать магазины

Пасха — один из так называемых переходящих праздников, которые не имеют четко определенной даты. Год от года дата Пасхи может отличаться в рамках месяца.

В этом году в Чехии Страстная пятница приходится на 7 апреля, а Пасхальный понедельник — на 10 апреля. 

В 2022/2023 учебном году пасхальные каникулы начинаются в четверг, 6 апреля, и продолжаются до пасхального понедельника, 10 апреля. Таким образом, у детей есть 5 выходных, они вернутся в школу во вторник, 11 апреля.

С 1 октября 2016 года в Чехии вступил в силу Закон о регламенте продаж в розничной и оптовой торговле. Он предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни.

Пасхальный понедельник — один из тех праздников, когда магазины должны быть закрыты. И наоборот, Страстная пятница не подпадает под действие закона, и магазины могут быть открыты. Тем не менее некоторые магазины в этот день либо корректируют часы работы, либо вовсе закрываются и дают своим сотрудникам отгулы, даже если им это не нужно. Поэтому заранее уточните график работы интересующих вас магазинов.

Помимо магазинов, 10 апреля должны оставаться закрытыми базары, барахолки и ломбарды. Магазины с торговой площадью до 200 квадратных метров, торговые точки в аэропортах, на вокзалах и в медицинских центрах, а также оптовые магазины могут оставаться открытыми. Запрет на продажу не распространяется на автозаправочные станции и аптеки. За соблюдением закона следит Чешская торговая инспекция (ČOI), которая может оштрафовать магазины на сумму до 1 млн чешских крон.

Обзор государственных праздников в 2023 году, их даты, информацию о праздниках и нерабочих днях вы можете найти в нашей статье, посвященной этой теме, по ссылке.

 

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