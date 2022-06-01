Как правильно звонить на телефоны экстренной помощи в Чехии? Номера и инструкции

В Чешской Республике для экстренных вызовов работают следующие телефонные номера:
— 150 Пожарно-спасательная служба Чехии,
— 155 Служба скорой помощи,
— 158 Полиция Чехии.
— 156 Муниципальная (городская) полиция
— 112 Единый европейский номер службы экстренной помощи
Зачем звонить на единый европейский номер службы экстренной помощи 112?
В каждой стране используются свои номера экстренных служб, которые иностранец часто не знает и обычно имеет языковые проблемы при звонке. В этом случае уместно обратиться на экстренный номер 112 — он должен гарантировать, что ваше обращение получат и будет предоставлена соответствующая помощь.
Когда стоит звонить?
Телефоны экстренной помощи используются для сообщения о ситуациях, когда существует реальная угроза жизни, здоровью, окружающей среде или имуществу и требуется немедленное вмешательство членов комплексной системы спасения.
В каких случаях следует обращаться за экстренной помощью:
— пожар в зданиях, транспортных средствах, лесах или других объектах; вы видите пламя или дым из окон, леса и т. д.,
— необходимо спасти людей, попавших в аварию, вытащить их из-под обломков зданий или упавших деревьев,
— вы стали свидетелем серьезной аварии с травмами или смертельным исходом,
— вы нашли подозрительный багаж или объект и подозреваете, что может произойти взрыв,
— вы нашли человека без сознания, лежащего на земле,
— вы не в состоянии остановить кровотечение,
— кто-то задыхается или не может дышать,
— кого-то ударило током,
— произошла серьезная травма или ампутация конечности при работе с машинным оборудованием,
— вы стали свидетелем попытки самоубийства,
— вы стали свидетелем драки, нарушения или акта насилия,
— кража кошелька или багажа, нападение или ограбление,
— было украдено или взломано транспортное средство или недвижимость,
— кто-то пытается повредить или уничтожить ваше имущество,
— вы хотите сообщить в полицию информацию, которая поможет в расследовании, или информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах.
ВНИМАНИЕ! Приведенный выше список не является исчерпывающим. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, которой нет в списке, не стесняйтесь звонить по номеру экстренной помощи.
Не звоните по номеру экстренной помощи, чтобы:
— сообщить о несуществующем событии,
— просто проверить, работает ли экстренный вызов,
— узнать точное время (эта функция была отменена),
— уточнить номера телефонов,
— спросить о расписании транспорта,
— в случае технических проблем с телефоном.
Обратите внимание, что номера экстренных служб существуют для получения экстренной информации. Злоупотребление номерами экстренных служб является преступлением. Не злоупотребляйте ими — ваша безответственность может задержать помощь для людей, которые действительно в ней нуждаются в данный момент.
Как правильно позвонить
Успокойтесь и отойдите в безопасное место. Наберите номер — если вы поняли, что случайно позвонили не в ту службу, то не вешайте трубку! Вас либо вас соединят с правильным диспетчером, либо ваш запрос будет записан диспетчером и тут же перенаправлен в соответствующий орган.
Кратко и ясно опишите ситуацию, в которой вы находитесь. Что сказать: свое имя и фамилию, номер телефона, с которого звоните, что случилось, когда началось и происходит ли это прямо сейчас, сколько людей нуждаются в помощи.
Часто бывает, что несколько абонентов сообщают об одном и том же событии. Поэтому оператор может только попросить вас предоставить дополнительную информацию или уточнить информацию о событии и завершить вызов. Таким образом, оператор предотвращает ненужное повторение одной и той же информации и освобождает линию экстренной помощи для дальнейших экстренных вызовов.
Укажите, где требуется помощь – желательно полный адрес. При необходимости опишите наиболее подходящий маршрут, как доехать до этого места. Если событие произошло не в том месте, откуда вы звоните, укажите этот факт.
Предупредите оператора о потенциальных опасностях, которые существуют на месте (например, об опасности взрыва, опасных веществ и т. д.) и об осложнениях на пути подъезда – бездорожье и т. д.
Предоставьте дополнительную информацию по требованию диспетчера. Отвечайте на все его вопросы кратко и ясно.
Следуйте инструкциям и советам оператора — не кладите трубку до тех пор, пока это не будет проинструктировано оператором.
По возможности после разговора не звоните никому далее. Оператор может повторно связаться с вами, чтобы получить дополнительную информацию или дать дополнительную консультацию.
Если ситуация на месте изменится (ухудшится или улучшится), снова позвоните на линию экстренной помощи и сообщите об этом.
Как понять, где вы находитесь?
Время, необходимое для определения места ЧС, напрямую влияет на время, в течение которого подразделения комплексной спасательной системы способны прибыть на место и внести свой вклад в спасение жизней путем вмешательства.
При звонке со стационарного телефона оператор линии 112 сам автоматически определяет номер и адрес звонящего, которые отображаются на карте. При звонке с мобильного телефона определяется только район, в котором находится звонящий. Далее от оператора зависит, насколько быстро и эффективно он сможет извлечь информацию из звонящего. Именно поэтому есть смысл наиболее точно сообщить свой адрес.
►Как ориентироваться в названиях и числах чешских домов, улиц, дорог и т.д. смотрите в PDF-брошюре.
Скорая. Когда звонить 155?
Всякий раз, когда происходит внезапное ухудшение здоровья или серьезная травма. В частности, необходимо вызывать экстренные службы в следующих случаях:
— боль, стеснение в груди,
— затрудненное дыхание,
— нарушение сознания, потеря сознания, судороги,
— более серьезная травма,
— отравление или случайное проглатывание наркотиков или химикатов.
Если есть возможность, звоните по номеру 155 напрямую, звонить по номеру 112 — это пустая трата времени, а затем звонок также переводится в оперативный центр экстренных служб.
В случае продолжительного расстройства здоровья без необычного резкого ухудшения звоните в службу скорой медицинской помощи или в колл-центр по телефону 800 888 155 по мере необходимости.
Спасательная служба показана в случаях, когда здоровью или жизни пациента угрожает опасность. Машины скорой помощи не ездят, например, к больным гриппом и другим распространенным заболеваниям, за которые отвечают врачи общей практики. При вызове службы экстренной помощи, когда состояние пациента не требует выезда службы экстренной помощи, операторы предоставят вам информацию о том, как лучше вести себя в той или иной ситуации, к кому обратиться, или как оказать помощь на дому.
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