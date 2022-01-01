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Cмертельно опасная погода: Число смертей из-за жары в Праге за последнее десятилетие удвоилось

Cмертельно опасная погода: Число смертей из-за жары в Праге за последнее десятилетие удвоилось

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10 июня
11:55
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В период с 2010 по 2019 год риск смерти от жары в Праге был почти в два раза выше, чем в предыдущие три десятилетия. Если раньше в среднем регистрировали 50 смертей в год, то за последнее десятилетие это число возросло до 90, согласно исследованию, проведенному учеными из Академии наук Чешской Республики (AV) и Чешского агротехнического университета в Праге (ČZU). Результаты были опубликованы журналом Urban Climate.

Cмертельно опасная погода: Число смертей из-за жары в Праге за последнее десятилетие удвоилось

По мнению ученых, «волны жары» представляют собой самые опасные атмосферные явления в Европе с точки зрения количества смертей. Их воздействие наиболее заметно в городах с плотной застройкой и малой долей зелени. Исследователи сравнили среднесуточные температуры, измеренные на станции Прага-Рузине в период с мая по сентябрь в разные десятилетия, в частности, с 1982 по 2019 год, и их влияние на смертность в Праге. 

«Частота и интенсивность волн жары в последнее десятилетие были беспрецедентными», — сказал руководитель исследовательской группы Алесь Урбан из Института физики атмосферы Академии наук. «Если в 1980-х годах средняя летняя температура составляла 15,3 градуса по Цельсию, то в период с 2010 по 2019 год она составляла 16,9 градуса по Цельсию, а количество дней со среднесуточной температурой выше 20 градусов по Цельсию также значительно увеличилось», — сказал ученый. Влияние жаркой погоды на смертность значительно возросло. В течение первых 28 лет команда учёных отмечала в среднем 50 смертей в год, связанных с жарой, но за последнее изучаемое десятилетие таких смертей было 90 в год. «В относительном выражении это представляет собой увеличение доли смертей, связанных с жарой, с одного процента до почти двух процентов от всех смертей за рассматриваемый период», — добавил Урбан. 

Рекордное количество смертей, связанных с жарой, было зарегистрировано в 2015 году — 250, что составляет более пяти процентов всех смертей в период с мая по сентябрь. Урбан обратил внимание на необходимость адаптации городов к более теплым периодам из-за изменения климата. «В периоды экстремально высоких температур должна быть создана система раннего оповещения населения, которая координирует различные компоненты комплексной системы спасения, аналогично наводнениям», — сказал ученый. «В странах южной и западной Европы, где подобные системы были запущены после жаркого лета 2003 года, мы видим, что это действительно работает», — заключил Урбан. Ученые Института физики атмосферы Академии наук сотрудничали в исследованиях с учеными факультета окружающей среды ČZU.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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