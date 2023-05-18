Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Каждый четвертый житель Чехии жертвует деньги на благотворительность

Каждый четвертый житель Чехии жертвует деньги на благотворительность

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
25 июня
10:50
1298
В прошлом году чехи пожертвовали на благотворительность более десяти миллиардов крон, что примерно столько же, сколько и в предыдущем. В этом же году объем пожертвований может увеличиться. Причиной в первую очередь является конфликт в Украине, на помощь которой уже до апреля ушло около 3,5 млрд крон, заявила Ассоциация социальной ответственности.

Каждый четвертый житель Чехии жертвует деньги на благотворительность

«Уже много лет мы наблюдаем тенденцию, когда чехи жертвуют все больше и больше денег на благотворительность. Вопрос в том, что углубляющийся экономический кризис и инфляция сделают с готовностью помочь. Но я верю, что воля чехов к помощи, которая так уникальна в мире, сохранится и в эти времена», — сказала директор ассоциации Люси Мадлова. Увеличение участия касается в основном группы лиц, которые ежегодно жертвуют от 10 000 до 25 000 крон.

Чехия занимает лидирующие позиции в области благотворительности. В стране примерно каждый четвертый гражданин жертвует деньги на благотворительность, а средняя стоимость пожертвования на человека, исключая взносы компаний, по данным Альянса социального воздействия, составляет около 3900 чешских крон в год и является самым высоким показателем по сравнению с Польшей, Словакией и Венгрией.

Для компаний социальная активность все больше диктуется ожиданиями сознательных клиентов, сотрудников и инвесторов. «Уже 39 процентов чехов готовы на несколько более высокие цены за товары и услуги социально ответственных компаний», — отметила директор Альянса социального воздействия Анна Корзеневска.
 

Источники: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
24 апреля
12:23
3820
Общество
Благотворительный сбор продуктов в Чехии: «Опять для Украины? Если это для нашего чешского народа, то это хорошо»
Assets
24 апреля
09:00
596
Жизнь
Чехи пожертвовали 438 тонн товаров в рамках сбора продуктов питания
Assets
22 апреля
08:39
877
Жизнь
Весенний сбор продуктов питания в Чехии: где можно помочь нуждающимся?
Assets
12 апреля
14:15
2394
Жизнь
Продовольственные банки в Чехии почти пусты, нужна помощь
Последние новости:
Assets
25 июня
18:17
1
Общество
Лифт с 13 людьми упал в пражской больнице Буловка
Assets
25 июня
16:38
402
Общество
В Чехии велосипедист после столкновения с косулей умер в больнице
Assets
25 июня
15:17
432
Политика
Министр Чехии по европейским делам: «Если мы не сможем спасти Украину, мы следующие»
Assets
24 июня
20:23
2033
Политика
Пригожин объявил о завершении наступления на Москву
Assets
24 июня
18:04
1019
Политика
Чешская Республика следит за ситуацией в России и продолжает предостерегать от поездок туда — говорит министр иностранных дел Чехии
Assets
24 июня
17:30
823
Политика
Министр обороны Чехии: Ситуация в России выглядит как гражданская война
Assets
24 июня
15:02
1125
Политика
Глава МИД Чехии: «Мой летний отдых в Крыму все ближе»
Assets
24 июня
09:22
4608
Политика
Чешские СМИ: Пригожин раскрыл правду о войне в Украине
Assets
24 июня
08:48
1135
Общество
Чешские СМИ: Пригожин угрожает блокадой Ростова-на-Дону и маршем на Москву
Assets
23 июня
19:09
1924
Экономика
Срок выплаты пособия по уходу за ребенком в Чехии будет сокращен с четырех до трех лет


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка