Инфляция может усугубить ожирение и другие проблемы со здоровьем у жителей Чехии

«Число людей, страдающих от ожирения, больше всего в странах с низким и средним уровнем дохода, и во всех странах оно увеличилось более чем вдвое. В странах с низким уровнем дохода это количество даже утроилось по сравнению с 2010 годом», — констатирует Всемирная федерация по борьбе с ожирением.

Действительно, избыточный вес и ожирение тесно связаны с социально-экономическим статусом людей. Именно поэтому многие эксперты сейчас бьют тревогу – по их мнению, растущая инфляция и стремительный рост цен на продукты снова усугубят давнюю проблему.

Для многих это может показаться парадоксом: мы традиционно связываем бедность с голодом и недоеданием. Но даже в бедных странах с низким доходом, где много лет назад серьезной проблемой было недоедание, сейчас борются с ожирением.

«В конечном счете, это отражение неравенства. Дети из неблагополучных районов Великобритании примерно в два раза чаще страдают ожирением, чем их более обеспеченные сверстники. В США уровень ожирения среди детей из семей с высоким доходом вдвое меньше, чем среди детей из семей со средним и низким доходом», — недавно отметил журнал Wired.

Первый аспект всей проблемы очевиден: инфляция может негативно сказаться на наличии продуктов, богатых питательными веществами. По мнению экспертов из Гарвардского университета, покупка здоровых продуктов, таких как свежие фермерские товары, цельнозерновой хлеб, а также качественное мясо и другие белки, обходится (и всегда обходились) дороже, чем покупка рафинированных продуктов или полуфабрикатов, которые с большей вероятностью насытят вас. Они содержат много сахара или некачественных жиров.

В то же время проблема ожирения в период экономического кризиса заключается не только в потреблении множества дешевых и нездоровых продуктов — она гораздо сложнее.

Объяснение на примере поведения птиц

Дэниел Неттл, профессор поведенческих наук в Университете Ньюкасла в Великобритании, использует для объяснения довольно примитивную аналогию из царства животных. В 1990-х годах ученые исследовали, как обычные скворцы реагируют на прием пищи и ее возможный недостаток в экспериментальных условиях.

Они обнаружили, что в социальных группах доминирующие скворцы с легким доступом к пище регулярно ели то, что им нужно, а вес их оставался в норме. Другие, у которых был более редкий и менее безопасный доступ к еде, имели тенденцию компенсировать это перееданием всякий раз, когда у них была возможность. Из-за этого они набирали больший вес и при этом меньше летали — так они оказывались в замкнутом круге.

Неттл изучил последствия отсутствия продовольственной безопасности, то есть отсутствия качественной пищи, как у людей, так и у скворцов, и предположил, что поведение птиц довольно точно отражает то, что происходит и в нашем обществе.

«Когда я представляю результаты исследования, люди просто не могут в это поверить. Что отсутствие продовольственной безопасности заставляет людей набирать вес. Мы видим этот эффект отчасти потому, что в кризис люди тяготеют к дешевой и калорийной пище», — говорит ученый.

В то же время, Неттл добавляет, что дело не только в том, что люди потребляют чрезмерное количество калорий, когда они могут «запасать жир» на худшие времена — что объясняется так называемой страховой гипотезой. Они также меняют свое поведение и физиологические процессы, чтобы уменьшить количество сжигаемых калорий. Это происходит больше на подсознательном уровне.

К сожалению, кризис стоимости жизни, как говорят о текущей ситуации некоторые экономисты, просто так не закончится, и по словам Неттла, например, усилия по регулированию рекламы фаст-фуда, что хотели ввести в Великобритании, не увенчаются успехом.

«Если люди знают, что завтра им можно потратить только сотню, то они подумают: “Что бы мне купить, чтобы получить больше калорий?”» — заключает ученый.

Если экономические проблемы и более дорогая еда усугубят проблему, то Чехия окажется в незавидном положении.

Когда Евростат представил данные незадолго до начала пандемии, шесть из десяти чехов имели избыточный вес, а каждый пятый страдал ожирением. При этом Чехия оставалась на вершине европейской статистики.

«С 2000 по 2010 год среди населения количество человек с избыточным весом и ожирением увеличилось на 800 000, а в следующее десятилетие — еще на 880 000. Сегодня две трети взрослого населения имеют избыточный вес или страдают ожирением», — недавно прокомментировал ситуацию Мартин Матулек из Главной университетской больницы в Праге.

Стоит отметить, что связь между ожирением и экономикой — двусторонняя проблема. Для общества в целом ожирение означает целый ряд прямых и косвенных издержек. Например, в США, по данным сервера Medical Economics, затраты на медицинскую помощь, связанную с ожирением, составят почти 150 миллиардов долларов в год.

В Чешской Республике ситуацию иллюстрирует Национальная стратегия здравоохранения 2020, которая была разработана несколько лет назад и в одном из своих пунктов ставит перед собой цель профилактики ожирения. С сегодняшней точки зрения читать ее — занятие слегка удручающее — на момент создания стратегии доля людей с избыточным весом и ожирением составляла около 56 процентов, сегодня — 66 процентов. Если говорить о самом ожирении, чехи перешли от 20 к почти 30 процентам.

«Если первичная профилактика и правильное питание не смогут повлиять на заболеваемость ожирением (...), то ежегодные расходы только на лечение хронических неинфекционных заболеваний в 2030 году вырастут в 1,5 раза по сравнению с текущими расходами, т. е. в общей сложности до 350 миллиардов крон в год, а расходы на социальную помощь достигнут суммы в 700 миллиардов», — написал Минздрав в стратегии, которую еще не получилось реализовать — страна все еще идет прямо к этому мрачному сценарию.

Несмотря на огромные затраты, эта тема в настоящее время не находится в центре внимания национальных кампаний. По словам Мартина Халузика, руководителя Диабетического центра Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM), вложения в профилактические программы и государственное образование многократно окупятся.

«Это самый большой уровень возврата инвестиций, который вы можете получить. Проблема в том, что это не провернуть за год. Это не так, что вот сказал премьер-министр: сейчас мы уменьшили ожирение и уже через год наши затраты уменьшились. Конечно, некоторые кампании по повышению осведомленности также были бы уместны. В качестве альтернативы, подошла бы и поддержка мест, которые дают бесплатные советы детям или подросткам о спорте и диете», — описал врач.

«Я хотела забеременеть»

Но дело не только в деньгах. За цифрами стоят конкретные истории тысяч людей с ослабленным здоровьем и сниженным качеством жизни.

«С годами я постепенно набирала вес. Никогда не думала, что дойду до веса 150 килограммов. Я врала себе, что вешу около ста. От цифры на весах у меня перехватило дыхание. Моим большим желанием было забеременеть, поэтому я решила кардинально измениться, чего бы это ни стоило. Во время осмотра врача я даже не могла поместиться в его кресле в его кабинете», — описывает начало своей борьбы 36-летняя Алена Зиттова.

Как и несколько других пациентов, она решила поделиться своей историей в рамках проекта Tloustneme.cz, который отображает проблему в Чешской Республике и рассказывает о влиянии на здоровье и вариантах лечения ожирения.

До 200 заболеваний так или иначе связаны с ожирением. Это не просто высокое давление или диабет второго типа, но также может быть причиной бесплодия.

Кроме того, как показали данные Чешского статистического управления, сразу после ковида среди наиболее частых причин смерти в прошлом году были заболевания, связанные с ожирением. Сами по себе сердечно-сосудистые проблемы или диабет 2 типа были среди факторов, повышающих вероятность тяжелого течения ковида и смерти от него.

По мнению врачей, лечение нужно начинать как можно раньше. По статистике, у людей с ИМТ (Индексом массы тела) от 35 до 40 шанс дожить до 70 лет составляет всего 60%. При ИМТ от 40 до 50 вероятность составляет всего 50%.

Детское ожирение — это совершенно отдельная и, возможно, даже более печальная тема. Уровень ожирения среди детей также резко вырос в последние годы и достиг тревожных значений в годы пандемии.

«Худшее соотношение в возрастной категории мальчиков от 11 до 13 лет — 37 процентов из них страдают избыточным весом или ожирением. У девочек — от 29 до 30 процентов», — рассказал врач Богуслав Прохазка.

В то же время ожирение и избыточная масса тела негативно сказываются на многих сферах жизни детей, и большинство из них переносят бремя здоровья с собой во взрослую жизнь.

«За последние два года, несомненно, наблюдается рост детского ожирения. Несомненно, увеличилось и количество детей с метаболическим синдромом – это означает сочетание ожирения и осложнений со здоровьем, помимо повышенного артериального давления, это нарушение жирового и сахарного обмена. Это дети с признаками преддиабета, и в течение нескольких месяцев, максимум лет, они станут диабетиками», — сказал заведующий детским отделением Витковицкой больницы в Остраве Ян Бозенский.

Как Чехии выбраться из порочного круга? Специалисты однозначно сходятся во мнении, что необходимо изменить общий взгляд на ожирение и лишний вес – перестать относиться к нему как к эстетической проблеме, но как к болезни, отнимающей годы жизни и влияющей на здоровье отдельных людей и семей. Ключевым моментом является образование в области здорового питания и физических упражнений.

Прежде всего, люди не должны бояться сделать первый шаг – забыть о чудодейственных советах в Интернете и обратиться за непосредственной профессиональной помощью.

«Не стесняйтесь и смело меняйте свою жизнь под профессиональным контролем врача. Первый шаг является самым важным, и его легче сделать, если вас сопровождает член семьи. У меня потрясающая поддержка в семье, и я им невероятно благодарен», — резюмирует свой опыт Йиржи Шубр, который в общей сложности похудел на 66 килограммов и теперь весит 118 килограммов.





Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день