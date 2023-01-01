Сообщение о взыскании долга — очередной вид мошенничества в Чехии

В виде SMS мошенники предупреждают вас о фиктивной конфискации имущества и пытаются получить конфиденциальные данные. Ни в коем случае не переходите по ссылке в сообщении.

Люди получают SMS, в которых их информируют о выдуманном процессе взыскания долга с призывом перейти ссылке и узнать подробности. Ссылка имитирует официальный сайт Палаты по описи имущества.

«На странице ekcr.org/search после ввода личной информации появится информация о фиктивном долге и начале взыскания. (...) Мошенническое приложение затем покажет, как этот долг "погасить"», — объяснила принцип мошенничества Палата по описи имущества и призвала получателей SMS не переходить по ссылке, не заполнять личные данные и не пытаться проводить платежи.

Источник: novinky.cz

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