6 смешных видео c неудачными кражами, погонями и другими нарушениями в Чехии

Такое увидишь не каждый день, но, к счастью, чешская полиция выкладывает записи самых интересных случаев на YouTube. Неуклюжие нарушители спокойствия, как это ни парадоксально, способны вызвать улыбку — особенно, когда становится ясно, что преступника все же поймают.

Преступник неудачно пытался сбежать на эскалаторе

Преступник на видео уклонялся от отбывания наказания, воровал по всей Праге и убегал от полиции. Пражские эскалаторы стали для него роковыми. Там его поймал сотрудник полиции, прослуживший больше 30 лет.



Хотел заправиться, а въехал в столб

Пьяный иностранец (у него нашли 3,2 промилле алкоголя) не смог заехать на заправку в Блучине и въехал в столб. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Велосипедист нарушал ПДД и очень больно врезался в машину

50-летнему велосипедисту очень понравилось кататься по улицам Брно. О том, что он несколько раз нарушал правила дорожного движения и принципы безопасного движения на дороге, свидетельствуют записи камер проезжающего автомобиля. Камера также запечатлела довольно болезненный конец путешествия англоговорящего иностранца по дороге на работу. Велосипедист на улице Крженова обогнал ехавший впереди фургон и, возвращаясь на свою полосу, проглядел припаркованную легковушку и врезался в нее сзади. Обошлось без тяжелых травм.

Вору в Трутнове не повезло

26-летний мужчина, находящийся ранее под стражей, пытался украсть электрический горный велосипед, когда его застукал владелец. Он оставил велосипед висеть на воротах и ​​скрылся с места происшествия.

Потасовка в ювелирном магазине в Праге

Пражским следователям по уголовным делам потребовалось менее 24 часов, чтобы поймать 34-летнего рецидивиста, который ограбил ювелирный магазин в Праге 6 и угрожал продавщице ножом.

Какие видео чешской полиции впечатлили вас больше всего? Напишите в комментариях.

Видео о чешской полиции на YouTube-канале 420on

Чем заняты стражи порядка в Чехии, где уровень преступности снижается на протяжении восьми лет подряд, уголовных правонарушений кот наплакал, а самое популярное преступление — это кража велосипеда?

Драг-рэйсинг в исполнении самых быстрых авто и мотоциклов чешской полиции. Оснащение специальной полицейской машины и полет на поисковом вертолете.

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