Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
6 смешных видео c неудачными кражами, погонями и другими нарушениями в Чехии

6 смешных видео c неудачными кражами, погонями и другими нарушениями в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
01 апреля
10:45
5645
Такое увидишь не каждый день, но, к счастью, чешская полиция выкладывает записи самых интересных случаев на YouTube. Неуклюжие нарушители спокойствия, как это ни парадоксально, способны вызвать улыбку — особенно, когда становится ясно, что преступника все же поймают.

6 смешных видео c неудачными кражами, погонями и другими нарушениями в Чехии

Преступник неудачно пытался сбежать на эскалаторе

Преступник на видео уклонялся от отбывания наказания, воровал по всей Праге и убегал от полиции. Пражские эскалаторы стали для него роковыми. Там его поймал сотрудник полиции, прослуживший больше 30 лет.
 

Хотел заправиться, а въехал в столб

Пьяный иностранец (у него нашли 3,2 промилле алкоголя) не смог заехать на заправку в Блучине и въехал в столб. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Велосипедист нарушал ПДД и очень больно врезался в машину

50-летнему велосипедисту очень понравилось кататься по улицам Брно. О том, что он несколько раз нарушал правила дорожного движения и принципы безопасного движения на дороге, свидетельствуют записи камер проезжающего автомобиля. Камера также запечатлела довольно болезненный конец путешествия англоговорящего иностранца по дороге на работу. Велосипедист на улице Крженова обогнал ехавший впереди фургон и, возвращаясь на свою полосу, проглядел припаркованную легковушку и врезался в нее сзади. Обошлось без тяжелых травм.

Вору в Трутнове не повезло

26-летний мужчина, находящийся ранее под стражей, пытался украсть электрический горный велосипед, когда его застукал владелец. Он оставил велосипед висеть на воротах и ​​скрылся с места происшествия.

Потасовка в ювелирном магазине в Праге

Пражским следователям по уголовным делам потребовалось менее 24 часов, чтобы поймать 34-летнего рецидивиста, который ограбил ювелирный магазин в Праге 6 и угрожал продавщице ножом.

 

Какие видео чешской полиции впечатлили вас больше всего? Напишите в комментариях.

Видео о чешской полиции на YouTube-канале 420on

Чем заняты стражи порядка в Чехии, где уровень преступности снижается на протяжении восьми лет подряд, уголовных правонарушений кот наплакал, а самое популярное преступление — это кража велосипеда?

Драг-рэйсинг в исполнении самых быстрых авто и мотоциклов чешской полиции. Оснащение специальной полицейской машины и полет на поисковом вертолете.

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
30 марта
13:27
785
Общество
Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека
Assets
30 марта
09:33
1468
Общество
Пражского врача подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пациентки
Assets
29 марта
11:17
1181
Общество
Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку
Assets
28 марта
12:09
1530
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Последние новости:
Assets
31 марта
16:38
2945
Общество
«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно
Assets
31 марта
15:51
1051
Политика
Возмутительную реформу пенсий в Чехии откладывают, но рано радоваться
Assets
31 марта
13:13
2949
Общество
Это грустно: список отделений Чешской почты, которые закроются. Проверьте ближайшее к вам
Assets
31 марта
10:23
1315
Общество
Чешские СМИ: Предупреждение элитам. В России знают, что терпят поражение, и начинают угрожать сталинскими методами
Assets
30 марта
20:02
1922
Экономика
Центробанк Чехии: «Мы сделаем так, чтобы сбережения домохозяйств не исчезли»
Assets
30 марта
19:13
1839
Общество
В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений
Assets
30 марта
17:03
1854
Политика
Абсурд Бабиша: Просто нужно больше протестовать — объяснил он демонстрантам, придя в куртке за 130 000 крон
Assets
30 марта
15:51
1671
Политика
Москва внесла Венгрию в список недружественных стран. «Добро пожаловать в клуб!» — съязвил глава МИД Чехии
Assets
30 марта
13:27
785
Общество
Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека
Assets
30 марта
12:13
1749
Общество
«Я приеду и женюсь на тебе», — пообещал мошенник. Пенсионерка послала ему 5 миллионов крон


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес