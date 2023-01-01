ВИДЕО: Как чешская полиция ловит преступников

Подборка видео с YouTube-канала чешской полиции.

Дрифт на парковке и попытки сбежать от полиции

В Бржецлавском крае 32-летний мужчина пытался ускользнуть от полиции на скорости более 200 километров в час. Особый интерес полиции он вызвал тем, что начал дрифтовать на спортивной машине прямо на паркове. Скрыться ему не удалось.

Пример использования полицейским PIT-манёвра

Дорожная полиция Литомержице остановила водителя, который под воздействием наркотиков сел за руль без прав. Они были первыми в Устецком районе, кто использовал маневр PIT, чтобы остановить мчащуюся машину. Это тактика преследования, с помощью которой преследующий может вынудить водителя резко повернуть в сторону, в результате чего водитель потеряет управление и остановится.

Ночная погоня за мотоциклистом в районе Наход

41-летний мотоциклист не остановился после светового и звукового сигналов от полиции и попытался скрыться. Полицейские преследовали его несколько километров, пока им не удалось преградить ему дорогу. Мужчина не собирался так просто сдаваться и снова попытался сбежать, но неудачно. Мотоциклисту было запрещено водить до мая 2024 года, а тест на психотропные вещества показал положительный результат на наличие метамфетамина.

Преследование автомобиля и побег водителя

Водитель пытался сбежать от полицеского патруля, затем затормозил и пытался спрятаться в кустах.

Без прав и в нетрезвом виде. Скрыться не удалось!

Полицейские задержали водителя мотоцикла, пытавшегося их обогнать, хотя водить ему было запрещено, находился под воздействием наркотиков, а номерной знак принадлежал и вовсе другому мотоциклу.

Водитель ускользнул от полиции на угнанном мотоцикле и в итоге попал в ДТП

Вместо того чтобы остановиться, 36-летний мотоциклист нажал на газ и попытался «убрать с хвоста» полицейскую машину. Погоня закончилась ДТП, в результате которого он выехал на тротуар и потерял контроль над мотоциклом. Сразу после этого он убежал в близлежащие кусты, но «в бегах» находился недолго. Полицейский патруль из четырех человек тут же догнал мужчину и задержал его на месте. Сразу же выяснилось, что у него было два запрета на вождение, положительный результат теста на наркотики, а мотоцикл разыскивался по всей стране.

Иностранец под воздействием наркотиков попытался скрыться от полиции в Либерце

Визг тормозов, гудящая сирена и клубы дорожной пыли. Такую ситуацию спровоцировал водитель, который не остановился по сигналу полиции и ставил под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

Его попытка побега оказалась тщетной — через мгновение его задержала полиция. Впоследствии было установлено, что он не только был под воздействием вызывающих привыкание веществ, но и находился в Чехии нелегально.

Погоня за мотоциклистом, который как раз выезжал из суда, где получил приговор 20 месяцев лишения свободы

Превышавший скорость мотоциклист нарушил правила дорожного движения и стал причиной двух дорожно-транспортных происшествий. Вторая авария ознаменовала для него конец беспорядочной езды, ведь он лоб в лоб столкнулся со служебной машиной сотрудников полиции, которые также присоединились к погоне.

Водитель мотоцикла отказался проходить тест на наркотики. Кроме того, он является 17-кратным уголовным рецидивистом.

Преследование водителя закончилось его арестом

Сумасшедшая поездка закончилась в самом центре Брно. Перед вынужденной остановкой водитель врезался в припаркованный на перекрестке автомобиль и в итоге въехал в полицейскую машину.

Видео о чешской полиции на YouTube-канале 420on

Чем же заняты стражи порядка в Чехии, где уровень преступности снижается на протяжении восьми лет подряд, уголовных правонарушений кот наплакал, а самое популярное преступление - это кража велосипеда?

Драг-рэйсинг в исполнении самых быстрых авто и мотоциклов чешской полиции. Оснащение специальной полицейской машины и полет на поисковом вертолете.

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