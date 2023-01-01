Праздник большого сердца: Подарите «валентинку» чешскому бездомному

С наступлением холодов все больше людей искали и ищут приют в общежитии Армии Спасения. Символическая плата от них, к сожалению, не может покрыть стоимость обслуживания временного ночлега. Однако из ситуации есть выход: использовать добровольные взносы от обычных людей, на которые Армия Спасения способна дать нуждающимся не только приют хотя бы на одну ночь, но и предоставить консультацию по их сложной жизненной ситуации. Помочь одному человеку стоит 100 крон.

Проект Nocleženka был основан в 2016 году, и за это время население Чехии купило более 140 000 ваучеров за 100 крон для тех, кто оказался без крыши над головой.

«Цель в том, чтобы никто никогда не был отвергнут в Армии Спасения, даже если у него не окажется символической платы», — пояснил на пресс-конференции Ян Франтишек Крупа, национальный директор социальных служб Армии Спасения. Символическая плата за ночлег для тех, кто приходит, колеблется от 20 до 40 крон.

За пожертвование в 100 крон Армия Спасения обеспечит нуждающегося человека постелью, чистым бельем, едой и даст возможность привести себя в порядок, например принять душ. Утром постоялец сможет воспользоваться услугами социального работника.

По словам Крупы, ситуация сейчас не хуже, чем в предыдущие годы, но есть опасения по поводу следующих лет.

«Я боюсь обеднения самой нижней прослойки среднего класса и того факта, что однажды такие люди окажутся в крайней изоляции и на улице», — добавил Крупа.

Прямо сейчас на сайте Армии Спасения можно приобрести виртуальную «валентинку» ко Дню всех влюбленных, средства с которой пойдут на адресную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Источник: prazska.drbna.cz

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