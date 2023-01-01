ФОТО: «Вспомнить начало кошмара». Беженцы и война глазами чехов в первые месяцы войны

После начала российского вторжения около 400 000 беженцев из Украины нашли убежище в Чехии. Что происходило в принимающей стране все 10 месяцев войны? Давайте посмотрим на фото и вспомним.

22 февраля 2022 года несколько сотен человек собрались на Вацлавской площади, чтобы выразить солидарность с Украиной. Это произошло через день после того, как Путин объявил о признании самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Менее чем за два дня до начала российского вторжения Путин усилил давление на Украину. При этом в России сообщения о том, что она собирается атаковать соседнюю страну, назвали «дезинформацией с Запада».

Мероприятия в поддержку Украины прошли и в других городах Чехии, таких как Карловы Вары, Ческе-Будеевице и Оломоуц.

27 февраля 2022 года Вацлавскую площадь уже заполнили десятки тысяч человек, которые были созваны объединением «Миллион моментов» (Milion chvilek) в поддержку Украины.

Государственный флаг Украины можно было встретить везде по всей Чехии.

Еще одна демонстрация прошла 4 марта 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к собравшимся на Вацлавской площади.

Зеленский почтил минутой молчания память погибших защитников родины, а затем мирных жителей, взрослых и детей, которые также погибли, защищая свободную Украину. Президент Украины посвятил третью минуту своего выступления народам Европы.

«Если Украина падет, падет вся Европа», — сказал Зеленский.

10 марта 2022 года Конгресс-центр в Праге на Панкраце превратился в центр помощи беженцам.

Муниципалитет Праги перенес его в Конгресс-центр из центрального здания Муниципальной библиотеки на Марианской площади, места в котором уже не хватало. С начала войны через центр прошло более 21 000 беженцев.

22 марта 2022 года. Обучение украинских детей в начальной школе в Чешском дубу.

Преподавательница Марта Шварц, уроженка Украины.

Значительная часть обучения была посвящена чешскому языку.

3 апреля 2022 года на Летне в Праге состоялся концерт «Вместе за Украину» (Společně pro Ukrajinu), который посетило 5 000 человек.

На Летне также был создан рынок помощи, где люди могли внести свой вклад в конкретные мероприятия или оставить материальную помощь.

На стенде «Память нации» (Paměti národa) посетители могли, например, купить футболки с надписью «Слава Украине» или с призывом защитников Змеиного острова на английском языке: «Русский военный корабль...».

Кто-то повесил транспарант с надписью «Остановить войну» на доме, который находится рядом с Летной.

27 апреля 2022 года — украинские беженцы стоят в очереди на получение гуманитарной помощи в новом отделении Бюро труда на Голешовицком рынке.

Чиновников было мало, поэтому беженцам приходилось ждать часами. Некоторые даже проводили там целые дни.

12 мая 2022 года была создана эта фотография, отражающая невыносимое положение беженцев на Главном вокзале в Праге.

Сотни беженцев из Украины, в основном цыганского происхождения, жили здесь несколько недель.

Для беженцев был запущен специальный поезд. Десятки волонтеров помогали семьям на месте.

По словам волонтеров, за месяц через станцию прошло до 4 000 беженцев.

17 мая 2022 года — на Главный железнодорожный вокзал в Праге прибывают новые беженцы из Украины.

В мае 2022 года в пражской Трое для беженцев построили палаточный городок. Он состоял из десяти палаток размером шесть на девять метров.

22 мая 2022 года в Праге прошел парад в вышиванках «Спасибо, Чехия!».

Участники пели украинские народные песни и выкрикивали «Слава Украине!». Толпа отвечала скандированием «Героям слава!».

К концу процессии собралась тысяча человек. Прохожие махали участникам парада и отвечали на их возгласы благодарности Чешской Республике.

Все мероприятие прошло в позитивном, неконфликтном и оптимистичном настроении. Оно длилось до двух часов.

1 июня 2022 года в пражских Малешицах открылся еще один палаточный городок, в основном для беженцев-цыган из Украины.

Пожарные построили городок всего за 12 часов.

19 августа 2022 года — снимок сделан на Центральном вокзале, откуда беженцы начали возвращаться домой.

24 августа 2022 года сотни людей, преимущественно украинцев, отметили в Праге День независимости Украины.

При этом участники мероприятия напомнили, что с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, прошло ровно полгода.

На месте можно было подписать петицию на имя чешского парламента с призывом объявить Россию террористическим государством.

24 августа 2022 года у здания посольства России была помещена скульптура авторства Яна Словенчика в украинских национальных цветах.

20 октября 2022 года Пражская транспортная компания передала Харькову трамваи.

30 октября 2022 года на Вацлавской площади прошла акция протеста против страха и ненависти, организованная ассоциацией Milion chvilek.

Помимо национальных чешских флагов, были также видны флаги Украины и Европейского союза.

Во второй половине дня участники принесли на Вацлавскую площадь резинового Путина в гробу.

На мероприятии также присутствовал голый Путин, восседающий на золотом унитазе.

Организаторы хотели выразить солидарность с Украиной и обратить внимание на необходимость защиты демократических ценностей.

По видеосвязи к участникам обратилась супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая поблагодарила Чехию за поддержку.

Мероприятие поддержали сенатор Милош Выстрчил, епископ Вацлав Малый, актриса Ева Голубова и режиссер Вацлав Маргоул, а также ведущая Эстер Янечкова (на фото).

Участники выразили общую надежду на то, что правда и любовь восторжествуют над ложью и ненавистью.



Источники: seznamzpravy.cz

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