Исследование показало, что 40% чехов боятся потерять работу

40% людей в Чехии боятся потерять работу. Около 25% пытаются исправить ухудшившееся финансовое положение, работая на второй работе или откладывая выход на пенсию.

Это результат опроса Workmonitor, который кадровое агентство Randstad регулярно проводит на протяжении 20 лет. В октябре прошлого года в нем участвовали 750 чешских сотрудников.

Согласно опросу, важность занятости возрастает, как и во время пандемии. «Гарантия занятости важна для 95% чехов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Половину респондентов беспокоит влияние экономической ситуации на сохранение их рабочего места, а 40% боятся его потерять. Однако, по нашему опыту, массовые увольнения и крах компаний не являются неизбежными, мы вошли в кризис со здоровым рынком труда», — сказал генеральный директор Randstad CR Мартин Янски.

Опрос также показал, что более четверти работников компенсируют возросшие расходы второй работой, 14% увеличили рабочее время, четверть откладывают выход на пенсию. Респонденты также ожидают, что работодатель поможет им в условиях роста стоимости жизни. Половина предпочитает повышение заработной платы, а треть — компенсацию проезда, энергии и других повседневных расходов.

По данным опроса, помощь уже получили почти 50% респондентов.

«Работодатели переходят на поддержку в виде повышения заработной платы или выплаты единовременной премии, поскольку они понимают, что поддержка работников в трудной жизненной ситуации может стать их конкурентным преимуществом в борьбе за таланты», — сказал Янски.

Однако, несмотря на макроэкономическую неопределенность, важность баланса между работой и личной жизнью для сотрудников возрастает. 40% участников опроса заявили, что решили уйти с работы в период пандемии, поскольку работа негативно влияла на их жизнь. Около 35% сменили место работы из-за токсичной среды, а 30% — из-за того, что не могли совмещать работу и личную жизнь.

Согласно опросу, долгосрочным последствием пандемии стало стремление работников к гибкости, пятая часть опрошенных уволилась из-за отсутствия свободы. По данным Workmonitor, для 70% респондентов гибкий график работы очень важен.

Возможность работать удаленно важна для 53% чехов, что на 6% больше, чем год назад. Около двух третей работников также хотят, чтобы ценности и цели работодателей соответствовали их собственным. Половина людей хотят, чтобы их работа имела смысл и чтобы они чувствовали себя на своем месте.

Новый Workmonitor показал, что чехи стали менее консервативны, чем в предыдущие годы. В настоящее время их потребности с точки зрения баланса между работой и личной жизнью, удовлетворенности работой и принадлежности приблизились к глобальному уровню. Некоторые факторы, такие как нетоксичная атмосфера на рабочем месте, для чехов стали даже важнее.

Источник: novinky.cz

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