Чешские СМИ: председатель Госдумы РФ предложил конфисковать имущество эмигрировавших россиян

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин вновь предложил конфисковать имущество некоторых россиян, покинувших страну.

Недавно он выступил с предложением конфисковать имущество эмигрантов, которые «оскорбляют Россию, ее жителей, солдат и офицеров». Об этом сообщает BBC на своем русскоязычном сайте. Парламент также может вскоре ограничить проезд автомобилей через границу, пишут российские СМИ.

По мнению Володина, имущество должно быть конфисковано у тех эмигрантов, которые «поливают грязью» Россию, при этом «живя за ее счет, получая льготы, гонорары, имея недвижимость, счета и бизнес в России». Володин добавил, что оставит имущество эмигрантам, которые «сидят и молчат» и не очерняют русских солдат.

Елена Ямпольская, глава комитета по культуре, также раскритиковала эмигрантов в российской Думе. «Для большинства этих ушедших звезд Россия — не родина, а кормовая база», — сказала она в выступлении, опубликованном газетой «Коммерсантъ».

Кроме того, российские законодатели готовят поправку в закон, которая введет обязанность бронировать дату и место заранее при пересечении границы на автомобиле. Глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев сообщил агентству РБК, что предложение должно касаться только грузового транспорта. По его словам, цель состоит в том, чтобы уменьшить автомобильные пробки.

Однако российские независимые СМИ, в том числе сервер The Bell, указывали, что в опубликованном тексте предлагаемых поправок не говорится о грузовиках. Напротив, в документе упоминаются частные лица. Поправка к закону после одобрения парламентом может вступить в силу уже в начале марта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать предложенную поправку. Как сообщает агентство ТАСС, Песков заявил журналистам, что Россия заинтересована в возвращении ценных квалифицированных специалистов, в том числе из сферы IT.

Многие россияне были вынуждены покинуть страну в результате частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным в сентябре прошлого года. Вскоре после объявления на некоторых пограничных переходах образовались длинные очереди. Люди проводили в автомобилях на границе с Грузией несколько дней.

Источник: ceskenoviny.cz

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