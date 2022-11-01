В Чехии судят 28 человек по делу о продаже квартир в Праге

Во вторник, 24 октября, Окружной суд Праги 1 начал рассмотрение дела о продаже городских квартир в центре Праги, которые, согласно обвинительному заключению, были проданы ниже себестоимости. Ущерб составляет 32 млн крон.

Обвинение предъявлено 28 лицам: бывшим муниципальным депутатам, одному советнику и нескольким чиновникам. Среди них бывший староста Праги 1 Олдржих Ломецкий.

«Уголовное преследование в настоящее время ведется в отношении 28 человек, первоначально подозреваемых было 34. Четыре человека заключили соглашение о признании вины. Впоследствии, после предъявления обвинительного акта, два человека приняли вынесенный судом вердикт о наказании», — сказал прокурор Томаш Яролимек. Этот судебный акт предусматривает штраф или компенсацию нанесенного ущерба.

Согласно обвинительному акту, в период с 2012 по 2015 год депутаты и чиновники продавали городские квартиры, не определяя рыночную цену. В некоторых случаях квартиры продавались ниже реальной стоимости, чем государству был нанесен ущерб.

Дело касается продажи 22 квартир, ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 32 млн крон. Всего было проведено четыре тендера, причем не во всех участвовали все ответчики.

Сами подсудимые, как правило, не признавали себя виновными. «Перед вами сидят более 30 человек, в том числе 90-летняя полуслепая пенсионерка. Мы хотели защитить Прагу 1 и ее жителей. В наши обязанности не входило устанавливать обычную цену. Мотивом всего процесса продажи квартир стало то, из Праги 1 исчезло сообщество», — заявил перед судом бывший советник по общественному порядку Иван Солил.

Адвокат Ломецкого также отклонил обвинительное заключение от имени своего клиента.

Подсудимые в свое оправдание указывают, что всего по делу было составлено пять экспертных заключений о причиненном ущербе, четыре из которых должны подтвердить версию подсудимых, но прокурор опирается только на одно, которое к тому же было исправлено.

«Изначально в оценке был сделан неверный расчет. Мы уведомили экспертный институт о внесении поправок», — признал прокурор, добавив, что оценка заключений остается за судом.

Начальник отдела управления недвижимостью Катерина Дубска тогда возражала против того, что продажа якобы практически не рекламировалась на порталах недвижимости, на что указывалось в обвинительном заключении.

«Существует обязательство размещать рекламу на официальных сайтах не менее 15 дней. Во всех случаях у всех четырех тендеров предписанное время было значительно больше», — сказала Дубска. В то же время она указала, что объявления о продаже квартир были размещены на сервере reality.praha1.cz или в газете Metro.

Дубска также возражала против того, что ее вообще преследуют. «Я собирала справочные материалы. Цену я точно не предлагала, результаты не оценивала, это не в моей компетенции», — отметила она.

Основное судебное разбирательство назначено на среду, 25 января.

Источник: novinky.cz

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