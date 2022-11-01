Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии судят 28 человек по делу о продаже квартир в Праге

В Чехии судят 28 человек по делу о продаже квартир в Праге

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
24 января
19:29
480
Во вторник, 24 октября, Окружной суд Праги 1 начал рассмотрение дела о продаже городских квартир в центре Праги, которые, согласно обвинительному заключению, были проданы ниже себестоимости. Ущерб составляет 32 млн крон.

В Чехии судят 28 человек по делу о продаже квартир в Праге

Обвинение предъявлено 28 лицам: бывшим муниципальным депутатам, одному советнику и нескольким чиновникам. Среди них бывший староста Праги 1 Олдржих Ломецкий.

«Уголовное преследование в настоящее время ведется в отношении 28 человек, первоначально подозреваемых было 34. Четыре человека заключили соглашение о признании вины. Впоследствии, после предъявления обвинительного акта, два человека приняли вынесенный судом вердикт о наказании», — сказал прокурор Томаш Яролимек. Этот судебный акт предусматривает штраф или компенсацию нанесенного ущерба.

Согласно обвинительному акту, в период с 2012 по 2015 год депутаты и чиновники продавали городские квартиры, не определяя рыночную цену. В некоторых случаях квартиры продавались ниже реальной стоимости, чем государству был нанесен ущерб.

Дело касается продажи 22 квартир, ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 32 млн крон. Всего было проведено четыре тендера, причем не во всех участвовали все ответчики.

Сами подсудимые, как правило, не признавали себя виновными. «Перед вами сидят более 30 человек, в том числе 90-летняя полуслепая пенсионерка. Мы хотели защитить Прагу 1 и ее жителей. В наши обязанности не входило устанавливать обычную цену. Мотивом всего процесса продажи квартир стало то, из Праги 1 исчезло сообщество», — заявил перед судом бывший советник по общественному порядку Иван Солил.

Адвокат Ломецкого также отклонил обвинительное заключение от имени своего клиента.

Подсудимые в свое оправдание указывают, что всего по делу было составлено пять экспертных заключений о причиненном ущербе, четыре из которых должны подтвердить версию подсудимых, но прокурор опирается только на одно, которое к тому же было исправлено.

«Изначально в оценке был сделан неверный расчет. Мы уведомили экспертный институт о внесении поправок», — признал прокурор, добавив, что оценка заключений остается за судом.

Начальник отдела управления недвижимостью Катерина Дубска тогда возражала против того, что продажа якобы практически не рекламировалась на порталах недвижимости, на что указывалось в обвинительном заключении.

«Существует обязательство размещать рекламу на официальных сайтах не менее 15 дней. Во всех случаях у всех четырех тендеров предписанное время было значительно больше», — сказала Дубска. В то же время она указала, что объявления о продаже квартир были размещены на сервере reality.praha1.cz или в газете Metro.

Дубска также возражала против того, что ее вообще преследуют. «Я собирала справочные материалы. Цену я точно не предлагала, результаты не оценивала, это не в моей компетенции», — отметила она.

Основное судебное разбирательство назначено на среду, 25 января.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
24 января
18:10
538
Дом и семья
Когда бабушки и дедушки остались на родине: как искать няню в Чехии и сколько это стоит?
Assets
24 января
15:28
8453
Жизнь
Все, что вы не знали о страховках в Чехии (2022-23)
Assets
24 января
15:14
697
Политика
Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз
Assets
24 января
13:22
784
Экономика
ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся
Последние новости:
Assets
24 января
16:00
666
Общество
Чешские СМИ: председатель Госдумы РФ предложил конфисковать имущество эмигрировавших россиян
Assets
24 января
15:14
697
Политика
Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз
Assets
24 января
13:22
784
Экономика
ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся
Assets
24 января
12:50
363
Общество
Исследование показало, что 40% чехов боятся потерять работу
Assets
24 января
12:08
586
Политика
Путина до сих пор печатают на сувенирах в Праге. Где-то его продают из-под полы
Assets
24 января
09:23
1948
Экономика
В Чехии авансы за газ и электроэнергию можно снизить вдвое
Assets
24 января
08:24
1643
Экономика
Чехия — единственная страна в ЕС, которая в третьем квартале увеличила свой госдолг в годовом исчислении
Assets
23 января
16:55
1242
Экономика
Продажи подержанных автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 10%
Assets
23 января
15:09
1389
Политика
За кого проголосовали читатели 420on? Результаты опроса на портале
Assets
23 января
14:54
2584
Экономика
В Чехии не хватает ремесленников. Минтруда запускает проект по переквалификации


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес