В Чехии женщина во время телефонного разговора потеряла 1,3 млн крон

​Пожилая женщина откликнулась на предложение купить акции ČEZ и потеряла 1,35 млн крон. Дело о мошенничестве расследует полиция.

Все началось 18 января, когда женщина пополнила свой банковский счет на 5 000 крон. «На следующий день с ней связался неизвестный мужчина. Он общался с ней в течение четырех часов и заставил ее опасаться за сохранность средств, которые она положила на счет. Под предлогом защиты этих денег он убедил ее установить рекомендуемые приложения на мобильный телефон и компьютер и отправить ему ксерокопию личного документа», — сообщила пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова.

Затем мужчина использовал установленные приложения для оформления кредита на сумму 738 000 крон от имени жертвы и несколько раз переводил деньги на иностранный счет. «После этого он перестал с ней общаться, и женщина, которая сообщила нам обо всем вчера, потеряла почти 1,35 млн крон, которые она, вероятно, никогда не получит обратно», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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