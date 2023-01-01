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В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок

В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
14:01
81
​В четверг, 26 января, недалеко от города Мельник в результате ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок. Пьяный водитель-иностранец съехал с дороги и врезался в кусты.

В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок

Авария произошла около 16:30 между Нератовице и Койетице. По информации с места происшествия, во время аварии водитель переехал ручей, который был рядом с дорогой.

"Водитель 1991 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги на повороте и врезался в кусты. Мужчина был пьян, и сотрудники полиции провели дыхательный тест, который показал 3,5 промилле алкоголя", - сообщил пресс-секретарь полиции Павел Трукса.

По его словам, пассажир — несовершеннолетний ребенок — также получил легкие травмы. Сотрудники полиции проведут дальнейшее расследование аварии, мужчине грозит обвинение в причинении вреда здоровью под воздействием алкоголя.

Источник: novinky.cz

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