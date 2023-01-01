ФОТО: в Злинском зоопарке родился детеныш тапира

В Злинском зоопарке родился детеныш тапира. Заводчики назвали самца Coffee.

В Европе чабракских тапиров разводят в 21 зоопарке, популяция составляет 45 особей, но за последние 12 месяцев было выращено всего три детеныша, Злинский — четвертый, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Романа Микешова.

Это четвертый детеныш двенадцатилетней Надиры, которая живет в Злинском зоопарке с 2013 года, и девятилетнего Бару, который живет в саду с марта 2014 года. Надира родила своего первого детеныша в 2016 г. В 2018 г. родился еще один самец, а через год - самка. Все трое детенышей нашли новые дома в европейских зоопарках, как и Coffee.

Coffee родился в конце декабря, ему около месяца. «Основной пищей для него по-прежнему является материнское молоко. Но он также пробует и взрослую пищу, пробуя витаминные гранулы, яблоки, морковь или помидоры», — говорит заводчик Марсела Чехова. При рождении самец весил меньше десяти килограммов, сейчас вдвое больше.

Посетители могут увидеть самку с детенышем в бывшем слоновьем павильоне. Павильоны тапиров сейчас ремонтируются.

Разведение тапиров в Злинском зоопарке имеет давнюю традицию. В 80-х годах здесь родилось потомство пары тапиров. В 1984 году, спустя шесть лет, разведение тапиров было прекращено. Тапиры вернулись в зоопарк в 2013 году, когда в азиатской части зоопарка открылась выставка Хала-Бала.

«Получение этих редких животных для Злинского зоопарка было очень трудным. На это ушло два года напряженной работы и переговоров. Кроме того, создание гармоничной пары может быть довольно сложной задачей. Поэтому мы очень рады, что в нашем случае это удалось, и что сейчас мы празднуем рождение четвертого детеныша», — сказала Горска.

Это самый крупный вид тапира. Взрослые особи могут весить до 300 кг. Их родиной являются субтропические и тропические леса Юго-Восточной Азии. Тапиры любят воду, очень хорошо плавают. В дикой природе они относятся к числу исчезающих животных.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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